Чрезвычайное положение будет, если это обосновано, – "слуга" о ситуации на границе

В Украине из-за ситуации с мигрантами могут ввести чрезвычайное положение на границе. Однако, отметили в "Слуге народа", такое решение должно быть взвешенным и обоснованным.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура. Он подчеркнул, что парламент будет готов к введению чрезвычайного положения.

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Решение о ЧП должно быть взвешенным, – нардеп

Все депутаты готовы собраться для того, чтобы принять такое решение, однако оно должно быть обоснованным. Это должно быть не так, как когда-то, когда чрезвычайное положение объявляли перед выборами,

– сказал Качура.

Нардеп отметил, объявление чрезвычайного положения не будет означать, что в стране – катастрофическая ситуация. Это могут сделать для того, чтобы пограничники, полиция и нацгвардейцы имели больше инструментов и могли использовать более жесткие меры.

Чрезвычайное положение – это определенный правовой статус

Действуют определенные аспекты и правого статуса. В это время можно будет применять определенное оборудование, в том числе, и изымать даже у крупных предпринимателей необходимое оборудование,

– объяснил нардеп.

Качура о чрезвычайном положении: смотрите видео

В МВД сообщили, что чрезвычайное положение пока неактуально

Отметим, что ранее во время выступления с трибуны Верховной Рады глава МВД Денис Монастырский отметил, что введение чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью областях – пока неактуально. Однако Украине следует быть готовой к такому развитию событий.

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Основные тезисы из выступления Монастырского в парламенте: