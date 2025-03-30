В Чехии поезд с бензолом сошел с рельсов: из-за сильного загрязнения объявили чрезвычайное положение

В Оломоуце объявили чрезвычайное положение из-за аварии грузового поезда с бензолом. Около 350 тонн токсичного вещества вытекло в грунтовые воды, что является крупнейшим загрязнением в мире.

Из-за того, что в прошлом месяце 28 февраля поезд сошел с рельсов большая часть из состава вагонов загорелась, сотни тонн бензола вытекли из цистерн в озеро. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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Что известно об инциденте

По данным СМИ, в восточной части Оломоуцкого края объявили чрезвычайное положение из-за загрязнения водоёма токсичным бензолом. Причиной этого стала авария грузового поезда в конце февраля, он перевозил вышеупомянутое ядовитое вещество.

Грузовой поезд сошел с рельсов у входа на станцию Густопече, вероятно, из-за превышения скорости. Большая часть из 17 вагонов загорелась сразу после аварии. Из цистерн, перевозивших более 1 000 тонн бензола, в грунтовые воды вытекло около 350 тонн,

– говорится в статье.

Власти предостерегают об ухудшении ситуации на фоне того, что токсичное, канцерогенное вещество начинает просачиваться в грунтовые воды. Чешское правительство говорит о "самом большом загрязнении такого рода в мире", в связи с этим издали приказ о чрезвычайной ситуации.

Он предоставляет местным властям особые полномочия в отношении выделения ресурсов и немедленного начала работ по оказанию помощи. Еuronews также сообщает, что сейчас продолжаются работы по изъятию бензола из пострадавших водоемов.

К слову, напомним, что сокрушительные землетрясения в пятницу, 28 марта, всколыхнули Мьянму и Таиланд. К сожалению, стихийное бедствие унесло жизни сотен человек, среди них есть ребенок. Тысячи людей получили ранения. Кроме того, толчки почувствовали в Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае.