Что больше всего бесит военных и при чем здесь контрнаступление

Знаете, какой вопрос меня бесит больше всего? О контрнаступлении.

Болтовня о контрнаступлении

Весной 2014 года, когда Янукович уже бежал из страны, люди писали: "Мы сразу знали, что Майдан победит". Вряд ли они понимали, насколько неэтично звучат их слова. Потому что протест победил не благодаря нашим ожиданиям. Майдан победил благодаря тем, кто шел под пули на Институтской.

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Подобные фразы звучали как обесценивание. Прежде всего, как обесценивание тех людей, которые своей жизнью и здоровьем расплатились за право страны быть собой. Словно результат был предрешен. Будто бы результат не зависел от людей, готовых оставаться на улицах во время каждого штурма.

Очень просто было писать о победе Майдана как о чем-то закономерном – из уютной домашней кухни. Но протест выстоял благодаря людям, многих из которых больше с нами нет. Если бы они отступили, все могло бы закончиться иначе.

Сейчас у меня дежавю.

В тылу болтают о предстоящем контрнаступлении. Политологи размышляют в эфирах о направлении удара. Журналисты говорят, что мы увидим на освобожденных территориях. Интонация разговоров нетерпеливо-оптимистичная: "Ну, когда уж?!", "Скорее бы!" и "Давайте побеждать". Причем все это звучит от тех, кто в самом контрнаступлении никакого участия не планирует.

У меня недавно ранили друга, с которым мы вместе учились в Симферополе. Они вытаскивали тела погибших ребят, и началось стрелковое сражение. Пуля попала в ногу, задела кость. Я спрашивал у его жены чем помочь, а сам думал, что теперь есть шанс, что Саша пропустит контрнаступление. Пропустит – и уцелеет. Потому что должность командира разведвзвода этого ему не гарантирует.

События на фронте – не новая серия любимого сериала

Армия тоже ждет контрнаступление. Но здесь никому не придет в голову относиться к нему как к футбольному матчу. Прорывать эшелонированную оборону станут люди в пикселе – и этот процесс будет сопровождаться потерями. Легкомыслие тыловых соцсетей и телестудий граничит с одобрительным похлопыванием по плечу. Все равноб что подгонять тех, кто идет вверх по Институтской.

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Все происходящее на фронте – это не долгожданный сезон любимого сериала. Это не Колизей, а вы не зрители на трибунах. Если вы собираетесь следить за контрнаступлением по телевизору, то этично будет молчать. Армия обойдется без вашего нетерпения и желания хайпа на горячей теме. Иногда этика – это умение вовремя закрыть рот.

Иногда кажется, будто в тылу привыкли ставить знак равенства между контрнаступлением и концом войны. Привыкли полагать, что прорыв вражеской обороны обязательно закончится выходом на государственные границы. Удобно думать, что по ту сторону фронта борются только деморализованные "чмони", но в этого мало общего с реальностью. Чтобы не разочаровываться, не стоит очаровываться. Война надолго, как бы этот факт ни шел вразрез с вашими планами на отпуск.

Мантры о "двух – трех неделях" были хорошими в первые месяцы войны, но сейчас дефицитным товаром становится не оптимизм, а здравый смысл. Когда нам пришлось бежать марафон, умение рассчитывать силы будет не лишним. Неоправданно повышенные ожидания всегда возвращаются бумерангом. Признак патриотизма – не размышление о том, на сколько частей распадется Россия, а размер ваших инвестиций в победу.

Что каждый сделал для армии?

Единственный телемарафон был придуман для того, чтобы государство приобрело единство голоса. Но иногда кажется, будто человек, который его смотрит, искренне не понимает, зачем ему идти в армию. Потому что с экрана он слышит победные реляции. Если враг то и делает, что слабеет, а мы то и делаем, что побеждаем – какой смысл кому-то идти в военкомат? Зачем кому-то выходить на замену в том матче, в котором наша команда и так побеждает?

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В эту же копилку – споры о желаемом формате победы. Выход на границы 23 февраля уже никому не кажется синонимом победы. Страна настроилась на рубежи 1991 года. Но в том-то и дело, что между выходом на рубеже 1991 года и, скажем, переходом войны в позиционную, есть множество промежуточных этапов. Каждый из нас вкладывается в желаемую версию будущего. Кто-то своими действиями. Кто-то – своим бездействием.

Вы знаете, что армия сделала для вас – спросите себя, что вы сделали для нее. Вместо разговоров о контрнаступлении лучше оценить масштаб вашей персональной инвестиции в него. Чем он будет больше, тем большую свободу размышлений получите лично вы. Но, уверяю вас, чем больше вы будете вовлечены в войну, тем больше исчезнет соблазн отстраненно о ней рассуждать.

Потому что вы перестанете чувствовать себя зрителем на трибунах. Придет понимание, что вы стоите за спинами тех, кто держит оружие. Что их неудача будет иметь последствия для вас лично. Что ваше будущее отделяет от крушения тонкая зеленая линия. Если "личный состав" начинает приобретать для тебя лицо и имена, то разговоры о его судьбе перестают быть удобным способом заполнить паузу в разговоре.

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Тыловые города не должны выглядеть, как прифронтовые. Никому не будет легче, если Киев будет напоминать Краматорск, а Львов – Славянск. Если тыл может жить, не замечая войну, значит, ребята на передке все делают правильно. Но в то же время это не дает тылу право забывать тех, благодаря кому он эту войну может на себе не чувствовать.

Мы живем в свободной стране. Эту свободу не обнулило даже полномасштабное вторжение. Но от того, что у вас есть свобода говорить неэтичную ерунду, она не перестает быть неэтической ерундой.

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