Дональд Трамп установил Путину дедлайн в течение 10 –12 дней, чтобы тот согласился на сделку. Если Путин не согласится, США введут жесткие санкции. Дальнейшие шаги Трампа могут быть на партнеров России и на ее источники доходов.

Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в эфире 24 Канала рассказал о возможных дальнейших шагах Дональда Трампа. Первым шагом, по его словам, может стать голосование в Конгрессе за законопроект, который предусматривает введение тарифов.

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Какие шаги Трамп может сделать дальше?

Это одна из предпосылок для легализации санкций.

Второе – вероятно, будут введены тарифы против Индии и Китая в определенном ограниченном объеме, чтобы посмотреть на их реакцию: будут ли они готовы к переговорам,

– сказал Юрий Богданов.

Он отметил, что под ударом может оказаться и Турция, поскольку она является третьим по объемам покупателем российской нефти.

Третьим шагом, после введения тарифов против Китая, Индии и, возможно, Турции, может стать требование Трампа к ЕС и Великобритании сделать зеркальные шаги.

Он добавил, что с учетом результатов переговоров между ЕС и США по новой торговому соглашению все будет двигаться именно в этом направлении. А дальше – будут наблюдать за реакцией со стороны России и ее партнеров.

Важно! Россия отреагировала на новый дедлайн Трампа. В Кремле не демонстрируют готовности к миру, более того – там начали угрожать США конфликтом.

Кроме того, вероятно, будет объявлено о расширении военной поддержки – либо за счет европейских средств, или непосредственно со стороны США. После этого, в течение нескольких недель, будут следить за реакцией, а затем принимать следующие шаги. Вероятнее всего, эти действия будут поэтапными.

Также Богданов отметил, что не стоит ожидать, что Россия вдруг за 10 дней пойдет на мирные договоренности.