Мобилизация в Украине: что будет, если не обновить данные до 16 июля

Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, все военнообязанные должны обновить данные до 16 июля. Тех, кто этого не сделает вовремя, ожидает наказание.

Обратите внимание: актуализировать данные нужно всем военнообязанным с момента вступления в действие закона о мобилизации, то есть с 18 мая даже, если они уже обновляли данные ранее в этом году.

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Что будет с теми, кто не обновит данные до 16 июля

Если человек проигнорирует повестку и не явится за ней в указанные сроки, его оштрафуют.

Кто должен обновлять данные до 16 июля

военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет;

призывники и резервисты;

забронированные лица;

лица, которые имеют отсрочку;

военнообязанные женщины.

: Повестка – это вызов в ТЦК с целью: взятия на воинский учет, прохождения ВВК для определения пригодности, уточнения персональных днах, призыва на военную службу и дальнейшее отправления к местам ее прохождения.

За первое правонарушение с граждан взыщут от 17 000 до 25 000 гривен, а с должностных лиц и юридических лиц – от 34 000 до 59 500 гривен.

Если военнообязанный не появляется по повестке, ТЦК просит полицию провести административное задержание. Если правоохранители в течение 5 дней этого не делают, ТЦК направляет лицу "требование" с призывом прийти в военкомат. Днем вручения требования считается день расписки или отказа в получении. У военнообязанного есть 10 дней, чтобы прийти в ТЦК. Если он этого не делает, то военкомат обращается в суд с просьбой ограничить нарушителю право пользоваться транспортными средствами до выполнения им требования или его отзыва (после завершения мобилизации).

Уплата человеком штрафа не освобождает от обязанности военной службы.

Неявка за каждой следующей повесткой считается новым нарушением. Ограничений по количеству возможных вызовов по повестке нет. ТЦК имеют право высылать ежедневно по одному вызову на следующую дату от предварительно указанной. И каждый раз человек будет платить штраф. Если сумма общей задолженности составит 160 000 гривен, исполнительная служба может не только арестовывать счета и имущество, но и заниматься их фактической реализацией.

Напомним, что обновить данные можно различными способами.