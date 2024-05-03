Украинцы должны обновить данные в ТЦК с 18 мая: разъяснение Генштаба

Уже 18 мая начнет действовать новый закон о мобилизации. Согласно ему, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет имеют 60 дней на обновление своих данных в ТЦК.

Мужчинам, которые обновили свои данные в ТЦК с 17 апреля, не нужно будет делать этого снова после 18 мая. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, полковник Юрий Глущенко.

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Обновление данных в ТЦК

Глущенко заявил, что мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые уже обновили свои данные в ТЦК с момента публикации закона, то есть от 17 апреля, не нужно повторно обновлять данные после вступления в силу этого закона 18 мая.

Возможно, переживают, что 60 дней будет недостаточно для того, чтобы попасть в ТЦК и обновить свои данные. Те граждане, которые уже сейчас прибывают в ТЦК с этой целью, не будут обязаны после вступления в силу закона идти и обновлять свои данные, соответствующие распоряжения уже отданы,

– отметил полковник.

В Генштабе отметили, что сейчас ТЦК переведены на круглосуточную работу, поэтому обновить данные можно в любое время.

"Я хотел бы добавить, что ТЦК переведены на круглосуточную работу, 24/7. Когда мы наблюдаем определенные скопления людей в определенные часы работы, возможно, нужно спланировать свой визит в ТЦК таким образом, чтобы это не был час пик. Возможно, надо прийти в восемь часов вечера, в девять – кому как удобно", – добавил Глущенко.

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