Что будет, если прекращение огня не согласуют: расследователь спрогнозировал шаг США

Если Россия не согласится на 30-дневное перемирие, Соединенные Штаты Америки могут быстро на нее надавить через усиление военной помощи Украине.

Европа же рассматривает несколько иные подходы. Подробнее в интервью 24 Каналу рассказал журналист-расследователь издания "Bellingcat" Христо Грозев.

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Как США и Европа могут надавить на Россию

Начался телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Основной темой обсуждения станет потенциальное прекращение огня между Украиной и Россией.

Однако существует вероятность, что глава Кремля не согласится на перемирие. В таком случае американский лидер может надавить на Москву через усиление военной помощи Украине. Однако Трамп не хочет выделять больше средств на оружие из бюджета, поэтому он может попытаться провернуть "трюк".

Он может выделить неограниченное количество денег на основе будущего соглашения о взаимном использовании украинских минеральных ресурсов,

– отметил Христо Грозев.

Что важно, европейские страны готовы иначе давить на Россию, если та не согласится на перемирие. Они могут не только ограничить передвижение россиян, но и организовать кибератаки со стороны европейских служб по российским военным ресурсам.