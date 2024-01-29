Если США прекратят поддержку: Зеленский озвучил возникающие проблемы

Владимир Зеленский рассказал о последствиях, которые могут возникнуть, если США будут и дальше затягивать процесс поддержки Украины. Президент объяснил, что это повлияет и на Европу, в частности.

Украинский лидер во время интервью немецкому телеканалу ARD ответил на вопрос, что случится, если США действительно прекратят помощь Украине. Кроме того, Зеленского спросили, сможет ли Европа восполнить такой пробел.

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Что будет, если США не будут помогать Украине

Я верю, что этого не произойдет. Что Европа не останется одна. И здесь вопрос – комплексный. Первое – Европа не справится одна, если она будет оказывать помощь на том уровне, которую получала Украина – не оружием, не финансово. Почему? Если бы вся Европа объединилась, она смогла бы оказать достаточную поддержку Украине, но США оказывают влияние: если сигналы не очень положительны, то они оказывают влияние на некоторых лидеров Европы,

– отметил Зеленский.

По его словам, если же будет затягивание процессов поддержки Украины, это будет иметь влияние на объединенную Европу.

"И здесь есть последовательные проблемы. Первое – это дефицит оружия, финансов в Украине. Второе – потеряется союз между США и Европой. Третье – Европа сама поймет, что это сигнал, что если Украина не выдержит и Путин пойдет вперед, это сигнал от США относительно того, что Европа останется наедине среди стран НАТО, кто будет противостоять России. Это будет серьезная угроза. Путин этим воспользуется 100%. Это будет сигнал, что и НАТО не будет столь крепким. Если откалываются США, еще кто-то будет иметь другое мнение относительно НАТО. Почему? Потому что имеют экономические связи с Россией. Я думаю, что также тогда посыплется санкционная политика", – объяснил украинский лидер.

Ведь США, когда поддерживают Украину, то влияют и на санкционную политику стран ЕС по отношению к России. Владимир Зеленский подытожил, что в целом это называется перераспределением мира.

США не выделили помощь Украине