В ISW объяснили, что произойдет, если Украина перейдет к "активной обороне"

Россияне активизировали свои наступательные усилия на Востоке Украины, а союзники призывают Украину перейти к "активной обороне". В Институте изучения войны объяснили, почему это может не сработать.

Если Украина в 2024 году возьмет на себя обязательства проводить оборонительные действия, тогда российские военные смогут предусмотреть место, темп и оперативные требования боевых действий в Украине. О том, что Украине стоит перейти к "активной обороне" ранее писало издание Financial Times.

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Это должно было бы помочь подготовиться к наступлению

Официальные лица США выступают за то, чтобы Украина придерживалась "консервативного" оперативного подхода, который предусматривает удержание своих территорий и создание основы для наступательных операций в 2025 году. Согласно военной доктрине США, активная оборона – это "применение ограниченных наступательных действий и контратак, чтобы перекрыть спорную территорию или позицию для врага".

Украинские чиновники заявляли, что наша армия проводит оборонительные действия, однако такая позиция по всей линии соприкосновения требовала бы обычных и широкомасштабных контратак, то есть значительного наступательного потенциала на фронте. Официальные лица США считают, что Украина может проводить оборонительные мероприятия и искать слабые места у противника, однако тогда потраченные ресурсы не будут оправдывать полученный результат.

Россия может перехватить стратегическую инициативу

Оборонительная позиция на всем театре передала бы стратегическую инициативу России и позволила бы начинать крупные атаки в удобное для нее время, заставив Украину использовать те ресурсы, которые государство должно было бы накопить под "активную оборону". Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил FT, что сосредоточение на обороне без наступательных операций было бы "ошибкой исторического масштаба".

Он убежден, что это позволило бы Путину удвоить текущие усилия, чтобы убедить Запад и остальной мир, что Украина не может выиграть войну.

Генерал-лейтенант Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов также заявил, что украинские силы должны продолжать давить на российские войска, в частности путем проведения операций, направленных на логистику России в оккупированном Крыму,

– говорится в сводке.

В то же время "активная оборона" до 2025 года передаст инициативу российским силам по крайней мере на год, а возможно, и дольше. Благодаря этому российское командование сможет определять, где, когда и в каком масштабе боевые действия будут происходить в течение этого периода. Кроме этого, длительный период инициативы дал бы России возможность контролировать, какие ресурсы должны использовать как украинские, так и российские силы.

Следовательно, российское командование получит широкие оперативные возможности для проведения серии операций для ограничения и ухудшения критически важного украинского оперативного потенциала, необходимого для будущего контрнаступления.

Неизвестно, сможет ли Украина накопить резервы

Для наступательных и оборонительных операций Украине нужны похожие ресурсы. Оборонительные украинские операции не обязательно позволяют комплектовать военную технику и расширять резервы для будущих контрнаступательных операций.

Такое оборудование, как бронетехника, артиллерия и дроны, так же важно для защиты позиций, как и для захвата позиций,

– подчеркивают аналитики.

Для обороны все еще нужен личный состав, ведь удержание позиций и контратака могут привести к потерям, особенно когда агрессор может каждый раз определять условия боя. Успешность обороны и устойчивость линии соприкосновения часто зависят именно от способности обороняющейся армии быстро проводить ротации и реагировать на малейшие оперативные изменения на фронте.

Россия тоже может накопить резервы

Наступательные операции не мешают России продолжать создавать запасы техники и оперативных резервов. Россия может проводить регулярные ротации на оперативном уровне, но российские силы вряд ли смогут быстро создать оперативные резервы.

Россия понесла существенные потери во время попыток возобновить наступление на Востоке Украины. Кроме этого, россияне используют значительно больше артиллерийских боеприпасов, чем способен изготовить их военно-промышленный комплекс. Новое оружие россияне сразу отправляют на фронт для использования, а не оставляют в резерве.

Предоставление России года для инициативы на поле боя позволило бы российскому командованию свободно выбирать между приоритетностью собственных наступательных усилий и оперативных потребностей, накоплением собственных ресурсов для будущего использования и принуждением Украины тратить собственные ресурсы.

Россия, вероятно, перейдет к локальным операциям

Российские войска увеличат наступательные усилия на всем театре действий, чтобы заставить Украину привлечь дефицитную технику и живую силу к обороне. Россияне уже активизировались на Купянско-Лиманском и Бахмутском направлениях. Вероятно, в ближайшее время они готовятся к более масштабным действиям на Лиманском направлении.

Россия считает, что НАТО ее провоцирует