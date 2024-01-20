Якщо Україна у 2024 році візьме на себе зобов'язання проводити оборонні дії, тоді російські військові зможуть передбачити місце, темп і оперативні вимоги бойових дій в Україні. Про те, що Україні варто перейти до "активної оборони" раніше писало видання Financial Times.

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Це мало б допомогти підготуватися до наступу

Офіційні особи США виступають за те, щоб Україна притримувалась "консервативного" оперативного підходу, який передбачає утримання своїх територій та створення підґрунті для наступальних операцій у 2025 році. Відповідно до військової доктрини США, активна оборона – це "застосування обмежених наступальних дій і контратак, щоб перекрити спірну територію або позицію для ворога".

Українські посадовці заявляли, що наша армія проводить оборонні дії, однак така позиція по всій лінії зіткнення вимагала б звичайних і широкомасштабних контратак, тобто значного наступального потенціалу на фронті. Офіційні особи США вважають, що Україна може проводити оборонні заходи та шукати слабкі місця у противника, однак тоді витрачені ресурси не виправдовуватимуть отриманий результат.

Росія може перехопити стратегічну ініціативу

Оборонна позиція на всьому театрі передала б стратегічну ініціативу Росії та дозволила б розпочинати великі атаки у зручний для неї час, змусивши Україну використати ті ресурси, які держава мала б накопичити під "активної оборони". Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив FT, що зосередження на обороні без наступальних операцій було б "помилкою історичного масштабу".

Він переконаний, що це дозволило б Путіну подвоїти поточні зусилля, щоб переконати Захід та решту світу, що Україна не може виграти війну.

Генерал-лейтенант Головного управління військової розвідки (ГУР) України Кирило Буданов також заявив, що українські сили повинні продовжувати тиснути на російські війська, зокрема шляхом проведення операцій, спрямованих на логістику Росії в окупованому Криму,

– мовиться у зведенні.

Водночас "активна оборона" до 2025 року передасть ініціативу російським силам принаймні на рік, а можливо, і довше. Завдяки цьому російське командування зможе визначати, де, коли та в якому масштабі бойові дії відбуваються протягом цього періоду. Крім цього, тривалий період ініціативи дав би Росії можливість контролювати, які ресурси мають використовувати як українські, так і російські сили.

Отже, російське командування отримає широкі оперативні можливості для проведення серії операцій для обмеження та погіршення критично важливого українського оперативного потенціалу, необхідного для майбутнього контрнаступу.

Невідомо, чи зможе Україна накопичити резерви

Для наступальних та оборонних операцій Україні потрібні схожі ресурси. Оборонні українські операції не обов’язково дають змогу комплектувати військову техніку та розширювати резерви для майбутніх контрнаступальних операцій.

Таке обладнання, як бронетехніка, артилерія та безпілотники, є настільки ж важливим для захисту позицій, як і для захоплення позицій,

– наголошують аналітики.

Для оборони все ще потрібен особовий склад, адже утримання позицій і контратака можуть призвести до втрат, особливо коли агресор може щоразу визначати умови бою. Успішність оборони та стійкість лінії зіткнення часто залежить саме від здатності армії, яка обороняється, швидко проводити ротації та реагувати на найменші оперативні зміни на фронті.

Росія теж може накопичити резерви

Наступальні операції не заважають Росії продовжувати створювати запаси техніки та оперативних резервів. Росія може проводити регулярні ротації на оперативному рівні, але російські сили навряд чи зможуть швидко створити оперативні резерви.

Росія зазнала суттєвих втрат під час намагань поновити наступ на Сході України. Крім цього, росіяни використовують значно більше артилерійських боєприпасів, ніж здатен виготовити їхній військово-промисловий комплекс. Нову зброю росіяни відразу відправляють на фронт для використання, а не залишають у резерві.

Надання Росії року для ініціативи на полі бою дозволило б російському командуванню вільно вибирати між пріоритетністю власних наступальних зусиль та оперативних потреб, накопиченням власних ресурсів для майбутнього використання та примусом України витрачати власні ресурси.

Росія, ймовірно, перейде до локальних операцій

Російські війська збільшать наступальні зусилля на всьому театрі дій, щоб змусити Україну залучити дефіцитну техніку та живу силу до оборони. Росіяни вже активізувалися на Куп’янсько-Лиманському та Бахмутському напрямках. Ймовірно, найближчим часом вони готуються до більш масштабних дій на Лиманському напрямку.

Росія вважає, що НАТО її провокує