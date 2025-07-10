Выехал с лицом с инвалидностью, а вернулся сам: законно ли это и какая ответственность

Мужчины, которые выехали за границу в сопровождении лица с инвалидностью, но возвращаются в Украину самостоятельно, не несут никакой ответственности за нарушение правил пересечения границы. Законодательством не предусмотрено ни административного, ни уголовного наказания за такие действия.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Андрея Карпенко.

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Что будет, если вернуться в Украину без лица, которое сопровождал

Адвокат отмечает, что после изменений в Правилах пересечения государственной границы с 27 сентября 2022 года для украинцев, которые выезжают в сопровождении лица с инвалидностью, начало действовать новое требование.

Если пересечение границы произошло для сопровождения лица с инвалидностью, и такое лицо возвращается в Украину, то сопровождающий также позже этого же дня обязан вернуться в Украину. Далее повторно выехать снова с этим лицом тоже можно, но вернуться сопровождающий обязан,

– объяснил Карпенко.

Он отметил, что часто случается такое, что лицо с инвалидностью не хочет оставаться за границей и возвращается в Украину, тогда как сопровождающий остается за пределами страны.

По словам адвоката, если лицо с инвалидностью, в сопровождении которого вы выезжали, вернулась в Украину, а вы остались за границей, то получается, что выехали из Украины вы законно, но со дня возвращения лица с инвалидностью находитесь за границей уже незаконно.

"Парадокс, но ответственности за такое незаконное пребывание за границей на данный момент нет, никакой, ни административной, ни уголовной. А нет ответственности – значит, вам даже штраф за такое нарушение никто выписать не может, не то чтобы посадить", – отметил юрист.

Таким образом, мужчины, которые остались за границей, но решили вернуться в Украину без лица с инвалидностью, могут сделать это безнаказанно.

Кроме этого, Коваленко отметил, что при въезде в Украину работники ГПСУ не проверяют у мужчин военно-учетные документы и Резерв+.