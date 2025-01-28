Последствия почувствует каждый: что будет после приостановления помощи США для общества

Вряд ли новый американский президент Дональд Трамп, приказывая (при)остановить – пока на 90 дней – всю помощь, которую правительственные структуры США оказывают другим странам, думал именно об Украине.

Приостановке финансирования радуются или идиоты, или враги

Как и все его действия на новой-старой должности, это решение адресовано прежде всего американцам – избирателям, которые ждут от Трампа выполнения предвыборных обещаний. Пересмотр целей, механизмов и объемов международной помощи – одно из них. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Избиратели Трампа верят, что Америка станет величественной, если прекратит "кормить демократию" во всем мире и будет тратить деньги только на продвижение собственных непосредственных интересов.

Избиратели Трампа понятия не имеют, что ВИЧ-инфицированные Украины в результате этого решения останутся без лекарств, фермеры – без семян, а пенсионеры – без газеты "Слободской край". А если бы узнали, вряд ли переживали бы; как любил говорить другой "эффективный лидер" по эту сторону Атлантики, "лес рубят – щепки летят".

Украинцы, похоже, тоже преимущественно не знают или не совсем понимают, какая большая часть эфемерной стабильности тыловой жизни нашей страны в последние три года (да и до того) обеспечена деньгами из иностранной, в первую очередь – американской государственной помощи. Кто-то просто об этом не задумывался, а кто-то успокаивал себя мыслью, что коллективный Запад, мол, должен платить за наше спокойствие, потому что мы воюем вместо него и защищаем цивилизацию от варварского наступления России. И если, мол, мы не выдержим и проиграем, то следующими будут "они".

Действия Трампа демонстрируют, что не такой этот Запад коллективный, как нам казалось, и что ничего он нам не должен. А устоять, не потерпеть поражение – это в первую очередь наша потребность, а не США или ЕС.

Теперь украинскому гражданскому обществу стоит сделать из этого правильные выводы и запланировать правильные совместные действия – на уровне тактическом и стратегическом.

О небольшом параде желчи и злорадства на тему "наконец грантоеды прекратят жрать гранты", который можно видеть на днях в социальных сетях, скажу коротко. Часть этих случаев – святая простота и неосведомленность, остальные – вредительство и глупость.

Надо быть или идиотом, или врагом, чтобы радоваться, например, прекращению проекта USAID "Урожай", который раздавал украинским фермерам бесплатные семена и удобрения. Или проектов "Безопасные, доступные, эффективные лекарства для украинцев" и "Обеспечение энергоснабжения, устойчивости и устойчивой работы электросетей". Или радоваться, что станет меньше медиа, не принадлежащих олигархам. Но с любителями радостно греть руки на пожаре нашего (с ними, к сожалению, общего) дома нет времени спорить: огонь надо тушить.

Прогнозировать дальнейшие действия и решения администрации Трампа – крайне неблагодарное дело, но можно рассмотреть три условных сценария.

Что будет дальше

Оптимистический сценарий

После аудита, который может длиться три месяца, а может завершиться раньше, финансирование части программ и направлений восстановят. Части, но точно не всех – потому что украинским представительствам американских правительственных программ и агентств уже пришло распоряжение изъять из тематических приоритетов разнообразие, права меньшинств, ЛГБТ+, мигрантов и тому подобное.

А также – это предмет особой ненависти Трампа – прекратить все проекты, связанные с противодействием дезинформации. Для Украины, которая страдает от российских информационных атак, это довольно неприятная новость. Что еще может попасть под цензуру нового правительства, трудно прогнозировать.

Если финансирование в значительной степени восстановится, важно не успокаиваться с мыслью "фух, пронесло", а готовиться к следующему кризису. И искать другие источники (желательно не только грантовые), которые могут компенсировать потерю американского бюджетного финансирования в "отфильтрованных" сферах.

Просто плохой сценарий

Финансирование сильно сократят, а остаток перераспределят на те направления и программы, которые новая американская власть будет считать приоритетными для продвижения американских интересов. Которые, кстати, совсем не обязательно будут совпадать с украинскими.

Могут "обнажиться" борьба против коррупции, децентрализация, поддержка независимых медиа, улучшение сферы здравоохранения и вакцинация, повышение качества образования и тому подобное. Последствия такого сокращения будут сказываться еще долго и многим людям, которые и не подозревали, что их комфорт или благосостояние зависело от американской помощи.

Простой пример – сооружения укрытий в школах: не построили укрытие – дети учатся дома онлайн – родители не могут выйти на работу.

Организации гражданского общества и реципиенты замороженной помощи (например, те же медиа или ветеранские центры) уже начали стихийно готовиться к этому сценарию, обращаясь к бизнесу или сообществу неравнодушных за помощью. Впрочем для устойчивого существования и роста нужно будет более комплексное решение; возможно, консорциум европейских или международных доноров, которые проанализируют критические потребности и найдут ресурсы, которые хотя бы временно перекроют потери.

Впрочем рассчитывать, что Евросоюз, Великобритания, Канада или Япония просто возьмут и заменят своим дополнительным финансированием американское, не стоит – речь может идти скорее о поддержке на время переходного периода, пока общественный сектор будет трансформироваться.

Чтобы это стало возможным, нужны солидарные и согласованные действия общественного сектора или, по крайней мере, его частей, действующих в отдельных сферах (здравоохранение, антикоррупция, медиаграмотность и т.д.). Если каждая организация будет искать способы оттягивания конца самостоятельно, решение проблемы не будет системным и не даст результата.

Очень плохой сценарий

Американское бюджетное финансирование оставят в замороженном состоянии надолго или вообще отменят. Это повлечет за собой серьезные социальные проблемы, ведь Америка дотировала напрямую украинский бюджет – давала деньги на социальные выплаты, восстановление и тому подобное.

Вряд ли украинское общество сможет просто "затянуть пояса и переждать". Предполагаю, что деньги, которых не досчитается государственный бюджет, ему придется брать там, где они еще будут – в местных бюджетах.

Общественному сектору, ослабленному потерей американского финансирования, придется перефокусироваться на экстренное тушение пожаров в социальной сфере. Все "дополнительные вещи" – ну, например, поддержка женщин, пострадавших от домашнего насилия, или обновление компьютерных классов в школах, – отложат до лучших времен.

Этот сценарий не вполне апокалиптический, то есть гражданское общество, конечно, как-то вычухается, найдет пути, проявит всем известную исключительную украинскую адаптивность. Однако сизифов камень, который мы уже затолкали на гору достаточно высоко, несмотря на большую войну, коронавирус и другие кризисы, придется ловить где-то внизу у подножия – и начинать сначала.

Почти каждый текст об этой проблеме на днях заканчивается призывом к гражданам, бизнесов, иностранных инвесторов, международных организаций и всех других, кто имеет свободные ресурсы, помогать украинскому общественному сектору справиться с этим кризисом и не рассыпаться. Однако также очень важно, чтобы своим спасением занялся прежде всего сам общественный сектор Украины.

Это значит преодолеть внутреннюю конкуренцию, отложить ссоры и недоразумения, осознать общую цель и действовать вместе, привлекая доноров, бизнес, граждан (гражданских и военных), органы власти и местного самоуправления как сотворцов и партнеров в общем деле.