Что готовят оккупанты до конца года: откровенный разговор с разведчиком бригады "Рубеж"

Оккупанты продолжают активные штурмы на Харьковщине, но делать это постоянно с большим количеством личного состава очень трудно, еще и учитывая потери врага. Впрочем, в России любят сакральные даты, поэтому, вероятно, попытаются сделать Владимиру Путину "подарок под елку".

Однако начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады НГУ "Рубеж" Даниил Борисенко в разговоре с 24 Каналом отметил, что какие-то большие достижения вряд ли "светят" врагу до конца года, ведь россиянам и так крайне трудно на всех направлениях, где они пытаются продвигаться. Больше о том, чего ждать на фронте до конца года, как на бои повлияют новые противопехотные мины от США, – читайте далее в материале.

К теме Враг форсировал Оскол, штурмует Великую Новоселку и Курахово: как изменилась линия фронта за неделю

О срочном сборе для бригады "Рубеж"

Бригада "Рубеж" проводит очень важный и срочный сбор на автомобильную технику, без которой сейчас на фронте ничего невозможно сделать. Автомобили выполняют много работы: подвоз боеприпасов и продуктов на позиции, подвоз и эвакуация людей и тому подобное.

Автомобили 24/7 выполняют огромный объем работы, и поэтому в них всегда большая потребность. Донбасские дороги никого не жалеют, и долго автомобильная техника в условиях боевых действий не живет, поэтому нужно постоянно обновлять подвижной состав, проводить ремонты.

Недавно россияне подбили "Ланцетом" одну из наших МТЛБ, которая выезжала отрабатывать по штурмовой группе врага. Весь экипаж получил ранения различной степени тяжести. Их поехали эвакуировать как раз обычные автомобили. Из-за обстрелов пробило два колеса, буквально на дисках машина доехала до стабилизационного пункта. Для личного состава все закончилось хорошо, но если бы машины не было, то все бы могло закончиться намного хуже. Таких примеров очень много.

Ситуация на Купянском направлении

Приобщиться к сбору на автомобили для бригады НГУ "Рубеж" можно по ссылке

Россияне пытаются наступать на Харьковском направлении, но ВСУ успешно отбивают все атаки. У противника была цель до 1 ноября захватить Купянск-Узловой и левобережье Купянщины. Этот план провалился. Как сильно оккупанты сейчас давят на Харьковщине, в частности на Купянск? Нарастил ли враг боевые мощности? Увеличил ли численность войск и оружия?

На данный момент Купянское направление – одно из направлений в полосе ответственности батальонов бригады "Рубеж". На этом отрезке фронта за минувшие сутки отмечено 23 попытки штурмовых действий. Все они уже завершились. Оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике. Пока наша оборона устойчива, она держится.

В полосе ответственности бригады "Рубеж" враг успеха не имеет. В некоторых местах противник может достигать локальных успехов. Уже было официальное сообщение, что Купянск полностью зачищен от недобитков оккупантов, которые пытались проникнуть в город.

Не люблю делать прогнозы, потому что я – военный и это не моя парафия, однако не думаю, что россияне смогут достичь ощутимого успеха на Купянском направлении. С нашей стороны работает все, что возможно: и артиллерия, и танки, также активно приобщаются к отражению штурмов зенитные подразделения с артиллерийским вооружением, эффективно используются FPV-дроны. Поэтому пока не вижу никаких положительных прогнозов для врага.

Ситуация на Харьковщине: смотрите на карте

О разнице сил и средств

В прошлом месяце Генштаб сообщил, что соотношение артиллерийских выстрелов между украинской и российской армией на фронте составляло 1 к 2. Хотя в начале года это соотношение было совсем другим – 1 к 7 в пользу россиян. Какова ситуация со снарядами сейчас? Достаточен ли мобилизационный резерв?

В начале полномасштабного вторжения в 2022 году соотношение артиллерии вообще было 1 к 10, а в некоторых местах даже 1 к 20. Однако это не мешало украинской артиллерии работать достаточно эффективно. По состоянию на сейчас соотношение уже меньше.

За более чем 2,5 года активного применения артиллерии мы уже давно привыкли брать больше качеством, чем количеством. Натовские калибры гораздо более дальнобойные и точные, чем вооружение советского образца, поэтому в нашем случае качество преобладает над количеством. Безусловно, хотелось бы, чтобы снарядов было еще больше, но нельзя сказать, что мы испытываем снарядный голод. Боеприпасы есть, артиллерия работает.

Со стороны противника мобилизационный ресурс гораздо выше. Учитывая авторитарность управления, думаю, что у россиян не много проблем с мобилизационным пополнением.

С нашей стороны, безусловно, хотелось бы иметь полные штаты в бригадах. Однако те люди, которые сейчас на фронте, стараются максимально эффективно отрабатывать на всех участках фронта. Пополнение также приходит. Я не сотрудничаю с ТЦК, поэтому не знаю, какие у них там показатели. Личный состав есть, он – мотивирован.

Так же как с артиллерией, где не можем взять количеством, берем качеством управления подразделениями, подготовки личного состава и ведения боевых действий. С мотивацией у наших бойцов все хорошо. Именно поэтому в полосе ответственности батальонов бригады "Рубеж" враг успеха не имеет, несет тяжелые потери и знает, что если против него стоит батальон бригады "Рубеж", то легко ему точно не будет.

Как на фронт повлияют новые противопехотные мины от США

Пентагон передает Украине противопехотные мины в связи с изменением тактики российской армии. В США назвали это решение одним из самых полезных шагов, ведь этот тип вооружения может замедлить продвижение россиян. По вашему мнению, как решение о передаче противопехотных мин может повлиять на фронт?

Думаю, что только одна номенклатурная единица, в частности противопехотная мина, не сможет оказать ощутимого влияния на фронт. Однако в целом это позволит эффективнее сдерживать противника и не позволять малым пехотным группам, которые сейчас россияне преимущественно применяют для штурмов, настолько легко передвигаться у линии боевого соприкосновения.

Это положительная новость. Мы будем использовать эти мины для ведения эффективной обороны, но это не тот способ поражения, который может кардинально изменить ход войны. Фактически это оборонительная мина, которая позволяет эффективнее защищаться, а не наступать. В частности, бригада "Рубеж" сможет результативнее уничтожать противника на подступах к нашему переднему краю.

Однако обороной не выиграешь войну. Когда-то нам придется и наступать, и тогда нам потребуется уже другое вооружение, другие калибры и другая тактика. Но, конечно, если у нас появится еще один способ убивать оккупантов, то это только к лучшему.

Есть ли войска КНДР на Харьковщине

В СМИ появлялась информация, что войска КНДР уже могут присутствовать на Харьковщине. Впрочем, в оперативно-тактической группировке "Харьков" опровергли эту информацию. Встречали ли вы военных КНДР на Харьковском направлении? Возможно, у вас есть информация, что россияне планируют перебрасывать туда северокорейских солдат?

Военных из Северной Кореи мы еще не встречали. Насколько мне известно, по официальным данным, их было около 11 тысяч. Все они должны были быть направлены в Курскую область для усиления наступательных действий россиян на том направлении. Если официально не подтверждена информация о пребывании войск КНДР в Харьковской области, то я думаю, что это так и есть.

Вы не видели их под видом бурятов, российских солдат или кого-либо другого?

Северокорейских солдат и в Курской области маскируют под местное население с востока России, в частности бурятов. Им даже выдают фейковые паспорта. Но дело в том, что 11 тысяч северокорейцев – это на самом деле не такое большое количество людей, которое можно было бы распылять на разные участки фронта, еще и ожидать, что они как-то эффективно повлияют на этот участок фронта.



Войска КНДР / Getty Images

Думаю, что, пока их количество не увеличится, они вряд ли будут привлечены к боевым действиям на территории Украины. Для этого их должны или привезти больше, или на украинской территории они просто не будут воевать.

Что планируют россияне до Нового года

Россия наращивает темпы продвижения и не оставляет намерений захватить всю Донецкую область. Впрочем, некоторые военные аналитики предполагают, что до Нового года ни на одном направлении не будет сногсшибательных изменений. Есть ли сейчас у врага достаточно сил и средств, чтобы проводить наступление на нескольких направлениях? С ваших слов враг штурмует на Харьковщине и пытается продвигаться в Донецкой области. В то же время президент Украины говорит, что на Запорожском направлении россияне также готовятся к такому сценарию. Как вы видите сейчас ситуацию?

Я вижу ситуацию на не очень высоком военном уровне, мне этого не позволяет должность. Это тактический уровень, и по всему фронту я не могу делать аналитические предположения. Но, насколько мы видим на своих направлениях, постоянно вести штурмовые действия с большим количеством личного состава – очень и очень трудно.

Кроме того, чтобы вести их успешно, нужно на конкретном участке фронта, который противник, например, пытается продавить или захватить, накапливать большие резервы. Делать это на всем отрезке фронта – физически невозможно, а для тех мест, где россияне их реально накапливают, у нас есть разведка, которая все это отслеживает и дает определенную аналитику и прогнозы. В соответствии с этим командование принимает решение, где усиливать оборону, каким количеством людей и техники.

Россияне очень любят сакральные даты: день рождения своего президента, Новый год, день советской армии и другие. Попутно к этим датам они пытаются сделать своему главнокомандующему определенный подарок в виде какой-то "победоньки". Итак, безусловно, у них есть какие-то планы по захвату украинских территорий на выдающуюся дату, например на Новый год.

Но планы – это одно, а украинская оборона и отпор агрессору – это другое. На тех направлениях, на которых противник пытается сейчас продвигаться, – все зависит от командиров, руководящих там бригадами, от их военного искусства. И также от обеспечения подразделения техникой, вооружением и боеприпасами.

Я не думаю, что до Нового года россияне будут способны на большие достижения, потому что им и сейчас очень-очень трудно на всех направлениях, где они пытаются продвигаться. Они несут большие потери. Оборона Украины – эффективная, поэтому не думаю, что их прогнозы относительно подарка на Новый год оправдаются.

О мощном штурме на Северском направлении

Издание The Economist также сообщает об истощении российских войск и пишет, что Россия из-за этого может пойти на переговоры. Действительно ли российские войска сейчас настолько истощены, что за 1 – 2 месяца будут готовы перейти к этапу переговоров? Или определенный период они таки будут пытаться еще наступать и оккупировать хотя бы какую-то часть территорий до того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США?

Не хочу привязываться к каким-то датам типа инаугурации президента США. Мы наблюдаем на наших направлениях, что россияне продолжают наступательные действия, попытки штурмовать, и я не могу сказать, что мы наблюдаем у них истощение.

Они постоянно пытаются штурмовать, придумывают новые способы, как это делать. Если когда-то они начинали с "заскоков" бронетехникой на украинские позиции, потом приезжали на мотоциклах, впоследствии вообще на "Жигулях" или приходили пешком. То есть постоянно что-то придумывают, регулярно модернизируются, учатся.

Пока мы не наблюдаем истощения с их стороны. Возможно, она и есть, но по штурмовым действиям я не могу сказать, что они истощаются, потому что они штурмуют постоянно – небольшими группами, в основном малыми пехотными; очень редко когда применяют бронетехнику.

Хотя 2 недели назад был большой штурм на Северском направлении, это один из тех, где держит оборону бригада "Рубеж". Там привлекали ориентировочно батальон оккупантов, более 30 единиц техники, среди которых было 7 танков. Вся техника была уничтожена. Весь личный состав, более 120 человек, был уничтожен, оборона удержалась.

Но сейчас они таких штурмов не проводят уже. Возможно, считают нецелесообразным, потому что поняли, что слишком высокие потери. Возможно, отрабатывают другую тактику. Но попыток захватить новые позиции они не оставляют.

Если у них есть планы к знаменательным датам, то наверняка как минимум до этих дат они своих попыток и не оставят. Не вижу пока каких-то перспектив расслабляться. Мы продолжаем воевать, держать оборону, уничтожать врага и не собираемся расслабляться со своей стороны. Будем стараться как можно эффективнее работать, потому что противник не спит и не намерен сдаваться.

Что рассказывают пленные оккупанты

На днях видели успехи 3-й штурмовой бригады на Харьковщине, где защитники зачистили населенный пункт Копанки и захватили новую партию оккупантов. Приходилось ли вам брать оккупантов в плен и что они рассказывают о том, что мотивировало их оказаться здесь? Потому что на видео 3-й штурмовой они говорят, что, конечно, хотят окончания войны и плен – последнее место, где бы они хотели оказаться.

Подразделения бригады "Рубеж" в ходе боевых действий также берут в плен оккупантов. Они бывают разные, и в определенный промежуток времени попадали разные люди – и регулярная армия, и мобилизованные также встречались.

Безусловно, когда они попадают в плен, то стараются рассказывать все, что, по их мнению, может как-то смягчить отношение к ним. Возможно, принимая во внимание российскую пропаганду, они от нас ожидают, что их здесь будут пытать, бить. Они готовы рассказывать все, что мы хотим, как они думают, от них услышать: и что они не хотели воевать, и что они хотят, чтобы война закончилась как можно быстрее.

Стоит внимания "Московские конвенции" вместо Женевских: как Россия пытает украинцев в плену и почему мир игнорирует

Однако факт остается фактом – этих людей взяли в плен на поле боя, во время попыток оккупировать еще одну часть нашей территории. Так что, что бы они там не рассказывали, суть остается одна: это же не лично Владимир Путин штурмует наши окопы, это делают те люди, которые попадают к нам в плен.

Удивительно, что прозревание у них наступает только тогда, когда они попадают в плен.

Безусловно, потому что, пока они не попали в плен, они находятся в своей среде и у них там своя атмосфера, свои мысли. Как-то их все же умудряются загонять на эти штурмы, то есть у них есть своя мотивация, есть какие-то пропагандистские клише в голове.

Однако в плену они начинают вести себя по-другому, потому что думают, что здесь им прямо сейчас будет смерть через пытки. Особенно когда понимают, что попали в плен к Национальной гвардии, потому что здесь националисты, которых они называют нацистами. Поэтому они рассказывают все что хочешь, только чтобы мы их не били, не пытали и вообще не унижали никаким способом. Разные люди встречаются.

Был случай, когда подразделение БПЛА одного из наших батальонов с помощью Mavic взяло в плен одного из оккупантов. Просто привязали колонку-громкоговоритель на дрон и отправили к нему. Видно было, что оккупант – дезориентирован. Он отбился от своих и с помощью этой колонки его вывели, провели через наши позиции и так завели в плен. Даже такие курьезные случаи также случаются.

А бывали случаи, когда переходили на сторону ВСУ и не готовы были возвращаться в Россию? Хотели сотрудничать с нашими военными?

У нас в принципе это невозможно, потому что мы не имеем никаких юридических формальных прав переманивать оккупантов на свою сторону. После попадания в плен они едут дальше в профильные службы, там с ними проводится работа. Ни один из тех, кто попал к нам в плен, в нашу бригаду не был мобилизован, поэтому не знаю их дальнейшей судьбы. Далее с ними взаимодействуют соответствующие органы.