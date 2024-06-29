Не только завершение войны: Кулеба рассказал, что будет на самом деле свидетельствовать о победе Украины

В субботу, 29 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в панельной дискуссии в рамках Дубровницкого форума в Хорватии. Там он поднял вопрос завершения войны.

Глава украинского МИД подчеркнул, что война должна завершиться достижением справедливого и длительного мира, который принесет понимание всем странам мира о потенциальных последствиях акта агрессии против суверенного государства.

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Что будет победой для Украины

По его словам, речь идет не только о восстановлении границ или привлечении агрессора к ответственности, но и о создании реальности, в которой новая агрессия станет невозможной.

Как мы знаем из собственной недавней истории, а также из истории других регионов, мир без справедливости ведет к новой войне. Поэтому цель – не просто закончить войну, а создать реальность, в которой мир будет справедливым и длительным, а новая война станет невозможной. Это и будет победой,

– пояснил министр.

В то же время он отметил Саммита мира, который недавно прошел в Швейцарии, и подчеркнул, что он продолжит взаимодействовать со странами из всех частей мира для поиска решений, которые позволят восстановить справедливый мир.

"Саммит мира в Швейцарии собрал вместе страны со всего мира – севера, юга, востока, запада – и продемонстрировал, что все они разделяют нечто общее. Это "что-то" – Устав ООН, принципы международного права и необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность стран", – подчеркнул Кулеба.

Как утверждает украинский представитель, это свидетельствует о том, что все страны, которые присутствовали на мероприятии, готовы быть вместе, а также действовать совместно, и это, конечно, добавляет уверенности в том, что справедливый и длительный мир возможен.

Глава МИД подчеркнул, что путь к справедливому и прочному миру является непростым, однако он не имеет альтернатив. По его словам, мир должен стереть линии, начерченные другими, чтобы обеспечить уважение к принципам, которые позволяют нам всем жить и процветать.

“Есть вещи, которые нас всех объединяют и стирают эти различия. Это желание жить в мире и развиваться. Для Украины – это мир и восстановление, что, конечно, является предпосылкой развития”, – подытожил министр.

Напомним, Зеленский призвал западных союзников активнее помогать Украине, сбивая российские ракеты и дать нашим военным больше свободы в ударах по территории России западным оружием. По его словам, Украина способна победить в этой войне.