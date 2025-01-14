Трампу это понравится: Украина может изменить риторику и действия после 20 января

Новоизбранный президент Дональд Трамп отчасти удивляет мир своей риторикой накануне инаугурации. Вероятно, это сигнал, что политика США может серьезно измениться уже в скором времени.

Особое внимание на это нужно обратить и Украине, отметил политтехнолог Михаил Шейтельман в разговоре с 24 Каналом. По его мнению, Киеву нужно будет несколько изменить и свои действия после инаугурации Трампа.

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Как Украина может продемонстрировать силу Трампу

Колумнист издания Bloomberg Марк Чемпион заявил что Владимир Путин и Дональд Трамп, несмотря на разное происхождение, имеют нечто общее в мировоззрении.

Такое замечание прозвучало на фоне заявлений новоизбранного президента США о желании приобрести Гренландию, сделать Канаду 51 штатом и вернуть Панамский канал Штатам.

Конечно, это не сходство во внутренней политике, лидер США – демократически избранный. Отличие здесь существенное. Но сходство действительно большое во внешней политике. Пока на словах, что важно, политика Трампа звучит так, будто международных законов не существует. Впрочем, с этим нужно работать соответственно,

– убежден Михаил Шейтельман.

По его словам, нужно исходить из реалий и если Трамп начнет действовать своевольно, то и играть надо по его "правилам". У Украины для этого есть возможности, и новому президенту США может это понравиться.

"Если мы покажем, что мы сильные – Трамп будет доволен. Поэтому уже с 1 января мы так тщательно уничтожаем разнообразные российские объекты и бросаем для этого все. И Трампу нравится это. Поверьте, это Трамп договорился с Байденом о санкциях против российской нефти", – подчеркнул политтехнолог.

Обратите внимание! 10 января Белый дом объявил о введении самых масштабных санкций США против российского энергетического сектора. В частности, санкции ввели против 183 танкеров, которые перевозят российскую нефть, десятки трейдеров, фирм нефтесервиса, чиновников отрасли и тому подобное.

Шейтельман уверен, что все, что сейчас делает действующая администрация Байдена, согласовано с Дональдом Трампом. Поэтому Украине нужно готовиться к тому, что и собственную политику нужно будет скорректировать – в соответствии с ожиданиями новоизбранного президента США.