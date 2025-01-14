Особливу увагу на це потрібно звернути і Україні, зазначив політтехнолог Михайло Шейтельман у розмові з 24 Каналом. На його думку, Києву потрібно буде дещо змінити і свої дії після інавгурації Трампа.

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Як Україна може продемонструвати силу Трампу

Колумніст видання Bloomberg Марк Чемпіон заявив що Владімір Путін та Дональд Трамп, попри різне походження, мають дещо спільне у світогляді.

Таке зауваження пролунало на тлі заяв новообраного президента США про бажання придбати Гренландію, зробити Канаду 51 штатом та повернути Панамський канал Штатам.

Звісно, це не подібність у внутрішній політиці, лідер США – демократично обраний. Відмінність тут суттєва. Але схожість справді велика у зовнішній політиці. Поки на словах, що важливо, політика Трампа звучить так, ніби міжнародних законів не існує. Втім з цим потрібно працювати відповідно,

– переконаний Михайло Шейтельман.

За його словами, потрібно виходити з реалій і якщо Трамп почне діяти свавільно, то й грати треба за його "правилами". В України для цього є можливості, і новому президенту США може це сподобатися.

"Якщо ми покажемо, що ми сильні – Трамп буде задоволений. Тому вже з 1 січня ми так ретельно знищуємо різноманітні російські об'єкти і кидаємо для цього все. І Трампу подобається це. Повірте, це Трамп домовився з Байденом про санкції проти російської нафти", – підкреслив політтехнолог.

Зверніть увагу! 10 січня Білий дім оголосив про запровадження наймасштабніших санкцій США проти російського енергетичного сектору. Зокрема, санкції ввели проти 183 танкерів, які перевозять російську нафту, десятки трейдерів, фірм нафтосервісу, чиновників галузі тощо.

Шейтельман впевнений, що все, що зараз робить чинна адміністрація Байдена, узгоджено з Дональдом Трампом. Тож Україні потрібно готуватися до того, що й власну політику потрібно буде скоригувати – відповідно до очікувань новообраного президента США.