Что будет после нового наступления на Востоке: Арестович назвал 3 сценария третьей фазы войны

Алексей Арестович заявил, что сейчас идет вторая фаза войны. Именно она определит третью фазу, которая может произойти по трем сценариям.

Советник главы Офиса Президента Арестович раскрыл детали каждого из сценариев, сообщает 24 канал. Первый вариант развития событий – россияне постараются стоять на месте, израсходовав последние резервы, и вести тактические действия по содержанию территорий.

Заметьте Если россияне добьют Мариуполь, вместо переговоров будет полное уничтожение врага, – Арестович

Второе – они могут убраться с нашей территории. А третье – это они могут снова перейти к мирным переговорам. Мы посмотрим, но президент Владимир Зеленский напомнил, что если они добьют Мариуполь, мирных переговоров может и не быть,

– заявил Арестович.

По словам советника главы ОП, тогда Украина перейдет к полному уничтожению врага. Это произойдет посредством западных стран. Тем временем у россиян нет союзников и помощи.

Брифинг Алексея Арестовича за 19 апреля: смотрите видео