Новая "спецоперация Путина": чего будет добиваться Путин после переговоров в Стамбуле

Путин стремится к прямым переговорам, но не с Украиной. Российский диктатор, вероятно, имел некоторый план относительно встречи в Стамбуле.

Журналист и аналитик Александр Демченко в эфире 24 Канала рассказал, что во время переговоров в Стамбуле россияне еще больше подняли ставки. Демченко добавил, что россияне заявили: или Украина отдает им четыре области – Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую и Крым полностью, – или они придут за пятой.

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Кремль классически шантажирует

"Мол, в следующий раз встретимся – и у вас уже не будет 5 областей. И, насколько я понимаю, они намекают на Днепропетровскую или еще какую-то. Я даже могу предположить, кто озвучил эти требования. Это точно не Владимир Мединский – он просто фасад, прикрывающий все то "болото", которое с ним приехало", – сказал Александр Демченко.

Он добавил, что все это организовал глава администрации президента России Антон Вайно. Сейчас он также находится в Стамбуле. А требования, которые были озвучены, вероятно, принадлежали адмиралу Главного разведывательного управления Генштаба России Игорю Костюкову.

Это его риторика. На самом деле именно военная разведка руководит всей дипломатией России. Не надо питать иллюзий – Костюков руководит дипломатами, а не Сергей Лавров и не Юрий Ушаков. И именно Костюков прибыл туда, именно он отвечал,

– сказал Демченко.

Он добавил, что Владимир Путин отправил эту делегацию не только для технических переговоров о режиме прекращения огня. Настоящая цель была одна – сорвать процесс.

Все разрушить до основания. С этой задачей Костюков, Мединский, генерал Александр Фомин и другие прекрасно справились. Мы прекрасно понимали, что Путин все сорвет. Было понятно, что он не приедет, что ничего не будет. У Мединского нет мандата, он ничего не представляет, ничего не может легализовать,

– сказал Демченко.

Он добавил, что на самом деле Украина получила несколько важных сигналов.

"Спецоперация" Путина продолжается

Он добавил, что российские чиновники намекнули, за несколько дней до отправки делегации в Стамбул Путин собрал закрытое заседание Совбеза России. Так же он собирал Совбез в феврале 2022 года перед полномасштабным вторжением.

Тогда он заставил всех подписаться "кровью". Я уверен – Путин заставил подписаться Лаврова, Патрушева, Медведева, Ушакова. И именно на том Совбезе было принято решение о продолжении войны. Соответственно, когда российская делегация приехала в Стамбул, нас просто поставили перед фактом – война продолжается. Но уже с новой эскалацией, в больших масштабах,

– предположил Демченко.

Он добавил, что так называемая "спецоперация" Путина продолжается. "Стамбульский спектакль" не для Украины и не для Европы – он нацелен на Дональда Трампа. Путин стремится вытянуть Дональда Трампа на прямые переговоры – и, вероятно, уже достиг своего.

Я уверен, что уже сегодня Дмитрий Песков, пресс-секретарь "кровавого режима", скажет, что мол "без личной встречи Трампа с Путиным ничего не будет". Вопрос в другом – дотянет ли Путин до этой встречи и будет ли шантажировать Трампа, чтобы тот согласился. Думаю, именно так и будет: постоянное повышение ставок,

– сказал Демченко.

Он добавил, что именно поэтому можно ждать массированных ракетно-дронных атак по Киеву, Харькову, Одессе и другим городам Украины. Путин максимально эскалирует ситуацию, чтобы заставить Трампа сесть за стол переговоров. И тут начинается новый этап – больше никакой "вежливой дипломатии".

Демченко убежден: Стамбул – это "спецоперация Путина", а не настоящие переговоры. Он уверен, что ситуация и дальше будет обостряться. Путин не хочет завершения войны – он хочет получить от Трампа все, но не в обмен на мир, а в обмен на "режим тишины".