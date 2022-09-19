Немецкие и эстонские военные проведут обучение, чтобы защищать критическую инфраструктуру

Немецкие военные вместе с эстонскими войсками проведут учения вблизи Таллина. Там они намерены отработать защиту критической инфраструктуры.

Об этом 24 каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков. По его словам, это не связано с регулярными обстрелами критической инфраструктуры в Украине, которые производят российские оккупанты.

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В войсках НАТО регулярно практикуют такие учения. Там преимущественно отрабатывают защиту морских портов и аэродромов. Это довольно старая концепция, используемая еще со времен Холодной войны. Главная задача – защита узлов коммуникаций, где впоследствии будут разворачиваться более мощные силы – из США.

Эти планы применяются еще со времен Холодной войны. Главная задача – удержать узлы коммуникаций, где будут разворачиваться более мощные силы, которые пойдут в контрнаступление и будут бороться значительно эффективнее легких пехотных подразделений. Это стандартная стратегия. Такие учения регулярно проходят,

– отметил Катков.

Интересно, что это самые масштабные учения Бундесвера в странах Балтии за все время. Впрочем, там примут участие всего 150 немецких военных.

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19 сентября Минобороны Германии обнародовало информацию, что они передадут Украине еще две реактивные системы залпового огня MARS II и бронетранспортеров Dingo. А уже в сентябре начнутся обучающие проекты для украинских военных.