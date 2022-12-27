Каким Запад видит будущее России после поражения в войне: Климкин озвучил 4 версии

Страны Запада начали серьезно воспринимать потенциальное поражение России в войне с Украиной и имеют несколько сценариев, которые могут устроить и Украину. Каким же Запад видит будущее России после войны – читайте в статье

Об этом 24 каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, западный мир начал понимать природу российского режима и убеждаться, что Россия – это не только Владимир Путин и его окружение, но и российское население, также стоящее за империалистическими намерениями.

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Что думают на Западе

Павел Климкин отметил, что важно не только то, что думают и говорят в западных странах о поражении России, но и воля к реализации этих планов.

По словам экс-министра иностранных дел Украины, существует четыре точки зрения на будущее России после поражения:

показать России на ее место, а затем проследить, чтобы она это выполняла;

"перезагрузить" Путина;

перезагрузить российскую систему и режим;

чтобы нынешней России не было.

Климкин скептически отнесся к первой версии, поскольку здесь важнее не показать России на ее место, а поставить ее на место. Именно это будет означать общую с Западом победу Украины.

Всем прекрасно ясно, что Путин не отступит. Желание разрушить Украину, нашу государственность, нацию и все, что угодно сидит у него очень глубоко,

– отметил политик.

Говоря о российском диктаторе Владимире Путине, экс-министр убежден, что он ничего не понял из истории и смотрит на нее под собственной точкой зрения.

Он видит историю и вообще все в своем искаженном смысле величия отдельной русской цивилизации,

– сказал Климкин.

Запад не слишком рассчитывает на перезагрузку России, поскольку считает это не политически корректным, провокационным и тем, что может привести к эскалации.

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Павел Климкин категорически отверг первую версию, объяснив это тем, что эффект от этого не будет постоянным, а угроза со стороны России для Украины будет сохраняться и дальше, потому что россияне не считают украинцев равными себе.

Как минимум, что устроит Украину – это перезагрузка российского режима. По словам политика, об этом начинают говорить на Западе, но пока не очень громко из-за опасений последствий. Вакуум, который наступит в России после такой перезагрузки, сложно предсказать, поэтому Запад опасается этой версии.

"Есть пока опасения последствий, опасения того, а какой вакуум останется в России, а что там будет, а кто будет контролировать вооружение, а кто будет там хозяйничать и еще много вопросов", – отметил Климкин.

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