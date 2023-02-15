Власть должна быть уничтожена, – политический эксперт об ответственности Ирана за помощь России
Иран помогает России убивать украинцев. Власти страны ожидает судьба диктаторских режимов.
Об этом для 24 Канала рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.
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"Их не надо призывать к ответственности. Байден сказал четко, что Иран освободят. Если иранские власти будут думать, что и дальше будут отрицать поставки России дронов, то не будет другого выхода как увольнять Иран. Власть надо устранить. Если надо, то и физическим способом. Диктаторские режимы должны быть уничтожены. Только вопрос, каким способом этого достичь", – рассказал Клочок.
Обратите внимание – Валерий Клочок о судьбе Ирана: смотрите видео
Иран продолжает агрессию
По словам Клочко, разговор с Ираном на сегодняшний день невозможен. Он отметил, что если вспомнить 2022 год и ведение санкций, то с Ираном пытались говорить. В частности, была возможность частично снять санкции.
У иранских властей был момент продемонстрировать свою демократичность и цивилизованность. Она могла прекратить ядерные разработки, чтобы не шантажировать Ближний Восток. Иран сейчас продолжает агрессию против своих соседей. Он часто обстреливает их. Иранские власти вынесли себе приговор, – сказал Клочок.
Иран в войне против Украины: последние новости
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- Американский Институт изучения войны считает, что Иран принимает участие в атаках по Украине. Он помогает России с операторами для дронов-камикадзе.
- По информации издания The Guardian, Иран отправлял в Москву технических специалистов, помогавших запустить эксплуатацию дронов.