Про це для 24 Каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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"Їх не треба закликати до відповідальності. Байден сказав чітко, що Іран звільнять. Якщо іранська влада думатиме, що й далі заперечуватиме постачання Росії дронів, то не буде іншого виходу як звільняти Іран. Владу треба усунути. Якщо треба, то і в фізичний спосіб. Диктаторські режими мають бути знищені. Лише питання, яким способом цього досягти", – розповів Клочок.

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Іран продовжує агресію

За словами Клочка, розмова з Іраном на сьогодні неможлива. Він зазначив, якщо пригадати 2022 рік і ведення санкцій, то з Іраном намагалися говорити. Зокрема, була нагода частково зняти санкції.

В іранської влади був момент продемонструвати свою демократичність й цивілізованість. Вона могла припинити ядерні розробки, щоб не шантажувати Близький Схід. Іран зараз продовжує агресію проти своїх сусідів. Він часто обстрілює їх. Іранська влада винесла собі вирок, – сказав Клочок.

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