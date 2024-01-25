Что будет с обменами пленных: в ГУР рассказали, как падение самолета Ил-76 повлияет на процесс
В среду, 24 января, должен был состояться очередной обмен пленными, который не удалось провести из-за падения самолета Ил-76. Украина заинтересована в продолжении процесса, однако Россия играет в свои информационные пропагандистские игры.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он отметил, что Украина будет продолжать прилагать усилия для возвращения всех граждан.
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Украина будет работать над обменами
Несмотря на то, что по Женевской конвенции обмены пленными происходят после окончания боевых действий, Украина прилагает все усилия для возвращения людей во время активной фазы войны. Андрей Юсов рассказал, что 24 января должен был состояться юбилейный – 50 обмен пленными.
Украина в дальнейшем будет работать над тем, чтобы такие обмены продолжались. Но в этом процессе должны участвовать обе стороны.
Украина заинтересована в том, чтобы возвращать своих защитников, мы можем и будем отдавать пленных россиян. Однако для этого Россия не должна играть в информационные пропагандистские игры, а работать над выполнением международного гуманитарного права,
– подчеркнул Юсов.
Самолет Ил-76 и пленные
- 24 января над Белгородской областью упал российский военный самолет Ил-76. Российские пропагандисты сразу обвинили в сбивании воздушного судна Украину, отметив, что на борту находились пленные, которых везли на обмен.
- Однако этот факт под большим сомнением. В ГУР подтвердили, что Украина действительно готовилась к обмену пленными, но говорить о том, что на борту находились украинцы – рано. Россия использовала авиатранспорт для переправки пленных, однако ранее делала запросы на тишину. На этот раз подобного не было.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что если бы россияне имели хоть какие-то фотодоказательства трагедии, то обязательно показали бы их. Украина не видела никаких признаков того, что в самолете было такое большое количество людей. Кроме этого, некоторые эксперты отмечают, что самолет уже улетал с аэродрома – а не приземлялся, как утверждают пропагандисты.