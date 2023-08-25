"Вагнера" не существует де-юре: Песков прокомментировал будущее наемников
В Кремле говорят, пока не могут сказать, каким будет будущее Вагнера. Поскольку такой структуры не существует де-юре, но есть группа людей.
О будущем вагнеровцев высказался спикер Владимира Путина Дмитрий Песков российским СМИ. В то же время, комментировать гибель вожака организации Пригожина – он не стал.
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Давайте не забывать, что такой структуры нет, не существует де-юре ЧВК "Вагнер". Существует, действительно, группа "Вагнер",
– отметил приспешник.
Далее он разошелся в объяснениях и цитированиях Путина, мол, тот не раз говорил, что она внесла большой вклад в ход войны. И что, "геройство этих людей никогда не будет забыто".
"Что касается будущего, сейчас я ничего вам сказать не могу", – добавил Песков.
То есть, когда вас нужно было – ваше будущее было определено, а сейчас "мы будем о вас помнить". Ничего удивительного, практика "своих не бросаем" – в действии.
От причастности к гибели Пригожина открестились
В то же время, по его словам, у Кремля пока нет стопроцентных подтверждений гибели Пригожина. Там ждут результаты экспертизы.
А вот на вопрос, пойдет ли Путин на похороны Пригожина, Песков сказал, что еще неизвестно, потому что у него плотный график.
И, конечно, спикер Кремля назвал ложью и спекуляциями публикации западных СМИ о причастности Кремля к сбитию самолета Пригожина.
Обратите внимание! РосСМИ пишут, что Пригожина обязаны похоронить с военными почестями, поскольку он имеет звание Героя. На похоронах таких людей должен быть почетный эскорт с взвода солдат, стражи и военный оркестр, а перед опусканием гроба в могилу должен пройти траурный митинг с салютом холостыми патронами.
Позволит ли диктатор похоронить мятежника с такими почестями – пока неизвестно.
Кратко о мятеже и гибели Пригожина
- 23 – 24 июня 2023 года Пригожин попытался пойти маршем на Москву, но остановил мятеж и отправился в Беларусь с частью наемников.
- Уже 23 августа его самолет случайным образом потерпел крушение, а сам Пригожин, очевидно, погиб в авиакатастрофе.
- Очевидцы утверждали, что перед падением самолета слышали два взрыва, что распространило версию, что борт был сбит российским ПВО.
- Аналитики Института изучения войны тоже предположили, что убийство Пригожина – это прямой приказ Путина убрать предводителя, это месть диктатора за унижение.