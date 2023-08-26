Американский политолог Рамиз Юнус рассказал 24 Каналу, что варианты развития событий разные, но очевидно, что Россия следует по пути СССР, а потому может разделить его судьбу.
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"Если мы будем говорить о долгосрочной перспективе, то все империи рушатся. Мир будет жить по совсем другим законам", – констатировал Юнус.
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Статус страны-агрессора может измениться безвозвратно, а потому, вероятно, встанет вопрос перестройки глобальной безопасности.
Что ускорит разделение России
К самым слабым аспектам страны-агрессора относится ее национальная политика – угнетение всех национальностей, кроме российской. На этой почве возникает наибольшее недовольство властью.
Эти процессы могут произойти очень быстро. Их катализатором может быть именно нынешняя война,
– отметил Юнус.
К слову, именно в российских регионах наиболее остро стоит проблема скрытой мобилизации. Это может ускорить разделение страны-агрессора.
Что происходит в России: последние новости
- Страна-агрессор не может достичь поставленных задач на украинском фронте, а потому вынуждена каждый раз менять планы. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время одна из целей так называемой "специальной военной операции" состоит в "защите" России.
- А защищать есть от чего, ведь в Москве участились атаки беспилотников. Однако больше всего россиянам угрожают не дроны, а собственная ПВО, поражающая своей неэффективностью.
- Даже природа, кажется, против россиян. Во Владивостоке 25 августа выпал обильный дождь, который буквально затопил город. Более того, часть жителей не имеет света.