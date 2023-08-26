Американский политолог Рамиз Юнус рассказал 24 Каналу, что варианты развития событий разные, но очевидно, что Россия следует по пути СССР, а потому может разделить его судьбу.

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"Если мы будем говорить о долгосрочной перспективе, то все империи рушатся. Мир будет жить по совсем другим законам", – констатировал Юнус.

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Статус страны-агрессора может измениться безвозвратно, а потому, вероятно, встанет вопрос перестройки глобальной безопасности.

Что ускорит разделение России

К самым слабым аспектам страны-агрессора относится ее национальная политика – угнетение всех национальностей, кроме российской. На этой почве возникает наибольшее недовольство властью.

Эти процессы могут произойти очень быстро. Их катализатором может быть именно нынешняя война,

– отметил Юнус.

К слову, именно в российских регионах наиболее остро стоит проблема скрытой мобилизации. Это может ускорить разделение страны-агрессора.

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