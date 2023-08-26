Американський політолог Раміз Юнус розповів 24 Каналу, що варіанти розвитку подій різні, але очевидно, що Росія прямує шляхом СРСР, а тому може розділити його долю.
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"Якщо ми говоритимемо про довгострокову перспективу, то всі імперії руйнуються. Світ житиме за зовсім іншими законами", – констатував Юнус.
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Статус країни-агресорки може безповоротно змінитись, а тому, ймовірно, постане питання перебудови глобальної безпеки.
Що пришвидшить розділення Росії
До найслабших аспектів країни-агресорки належить її національна політика – пригнічення всіх національностей, окрім російської. На цьому ґрунті виникає найбільше невдоволення владою.
Ці процеси можуть відбутися дуже швидко. Їхнім каталізатором може бути саме теперішня війна,
– зазначив Юнус.
До слова, саме в російських регіонах найгостріше постає проблема прихованої мобілізації. Це може пришвидшити розділення країни-агресорки.
Що відбувається в Росії: останні новини
- Країна-агресорка не може досягнути поставлених завдань на українському фронті, а тому змушена щоразу змінювати плани. Так, прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що натепер одна з цілей так званої "спеціальної військової операції" полягає в "захисті" Росії.
- А захищати є від чого, адже в Москві почастішали атаки безпілотників. Однак найбільше росіянам загрожують не дрони, а власна ППО, яка вражає своєю неефективністю.
- Навіть природа, здається, проти росіян. У Владивостоці 25 серпня впав рясний дощ, який буквально затопив місто. Ба більше, частина мешканців не має світла.