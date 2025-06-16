"До наших фортификаций еще далеко": какое будущее российского плацдарма в Сумской области

На плацдарме в Сумской области, который сейчас находится под контролем россиян, их ждет такая же судьба, как и на Харьковском направлении – в Липцах и Волчанске: вошли, погрязли в боях – и там застряли.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. По его словам, развитие этого плацдарма, как и дальнейшее наступление с него, является нереалистичным.

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Дойдет ли враг до укреплений

Он объяснил, что россиянам удалось продвинуться на территорию Сумской области из-за того, что ВСУ слишком долго находились на территории Курской области. Они вовремя не вернулись к границе. Свитан также отметил, что россияне еще очень далеко от украинских фортификационных сооружений.

Где фортификации надо было строить? В полях, или что? Наверное, надо подумать тем, кто сейчас пишет о фортификации. Фортификации отстроены в лесах. Да они еще туда не доползли. А в полях кто строит фортификации? Разберут же на лоскутки до конца. Тем более – авиация, артиллерия и пилотроны,

– сказал Роман Свитан.

Он сомневается, что враг вообще сможет дойти до этих укреплений, ведь у него уже не хватает резервов даже для удержания занятой территории. Ситуация на этом плацдарме, по словам Свитана, аналогична той, что сложилась в Волчанске и Липцах – и будет оставаться такой вплоть до победы Украины.

Что происходит на Сумском направлении: смотрите по карте

Также он напомнил, что россияне не смогли прорваться ни в Волчанске, ни в Липцах – уже второй год подряд они безуспешно пытаются продвинуться в сторону Харькова.

Относительно переброски техники в Беларусь, Свитан объяснил, что это подготовка к осенним учениям. Однако, по его мнению, серьезной угрозы с белорусского направления пока нет. Ведь в случае повторного участия Беларуси во вторжении, первым под удар попадет Лукашенко, и вряд ли он этого хочет.с