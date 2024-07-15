За не обновление данных: какие наказания могут ждать мужчин после 16 июля

Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет до 16 июля должны обновить свои данные. Если же этого не сделать, действующим законодательством предусмотрена юридическая ответственность.

Говорится о штрафах, которые стоит будет оплатить или обжаловать. Об этом 24 Каналу рассказал юрист Иван Карнаух, отметив, что судебная практика пока формируется.

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Какие наказания могут ждать мужчин после 16 июля

По словам юриста, законодательством предусмотрена юридическая ответственность в виде штрафа. Увеличенный его размер вступил в законную силу после 18 мая, их внесли в Кодекс об административных правонарушениях. Для того, чтобы применить эти штрафы нужно осуществить определенные процедуры.

Нужно собрать данные, которые свидетельствуют, что лицо не состоит на воинском учете. Не все лица, которые не обновили данные автоматически не находятся на таком учете,

– отметил Карнаух.

Он пояснил, что сейчас судебная практика пока еще формируется. Однако уже есть решение отдельных судов. Например, Верховинский районный суд Ивано-Франковской области от 11.06.2024 года принял решение, в котором говорится, что таких систем в законодательном понятии, как "Оберег" и Резерв + не предусмотрено.

Привлечь лицо к ответственности за отказ в обновлении данных таким путем, согласно решению этого суда, не является законным. Поэтому этот суд отменил штраф,

– отметил юрист.

Карнаух рассказал, что во многих случаях, если лицо не обновило данные через приложение Резерв+, оно теоретически может находиться на воинском учете согласно информационным ресурсам, которые предусмотрены действующим законодательством. Речь идет о реестре военнообязанных.

В общем, после 16 июля, по мнению юриста, мужчинам стоит ожидать массовые вручения повесток. Гражданам стоит проверить свое пребывание на воинском учете, иметь физическую возможность для того, чтобы оплатить или обжаловать подобные штрафы.