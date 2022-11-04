За последние 8 лет в Крым переехали 800 тысяч россиян: что с ними будут делать после деоккупации

4 ноября 2022 , 22:11
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Источник:

Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым

На временно оккупированный полуостров незаконно переехало около 800 тысяч россиян. Об этом в комментарии для материала Daily Mail рассказала постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

Ташева отметила, что согласно украинскому и международному законодательству, если граждане чужого государства нелегально пересекают границу – их нужно принудительно депортировать.

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Поэтому если они нелегалы, то должны вернуться в страну-агрессор после деоккупации Крыма. Только тогда эти люди смогут потребовать от Украины право на жительство или проживание.

Она добавила, что заявки от граждан России, у которых есть украинские супруг, супруга или дети, будут восприняты с пониманием, как и заявки тех россиян, которые докажут свою поддержку Украины.

Это сложный вопрос, ведь они незаконно находятся на территории нашего государства и участвуют в преступной колонизационной политике Кремля,
– сказала Ташева.

По словам Ташевой, Украина также разрабатывает планы пересмотра всех имущественных соглашений и судебных решений, принятых за время российской оккупации, чтобы гарантировать, что у украинцев не украли дома, не конфисковали активы, не нарушили их права несправедливыми и незаконными решениями оккупационных судов.

Временно оккупированный Крым является местом гордости Владимира Путина и символом его правления, убеждена Ташева. Чтобы там не думали себе россияне, Крым является законной территорией Украины: "Мы воюем за свой народ. Россия покинет эту зону боевых действий, а мы вернем нашу землю".

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Автор: Дарина Жданович