За последние 8 лет в Крым переехали 800 тысяч россиян: что с ними будут делать после деоккупации

На временно оккупированный полуостров незаконно переехало около 800 тысяч россиян. Об этом в комментарии для материала Daily Mail рассказала постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

Ташева отметила, что согласно украинскому и международному законодательству, если граждане чужого государства нелегально пересекают границу – их нужно принудительно депортировать.

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Все россияне должны быть депортированы с полуострова после деоккупации

Поэтому если они нелегалы, то должны вернуться в страну-агрессор после деоккупации Крыма. Только тогда эти люди смогут потребовать от Украины право на жительство или проживание.

Она добавила, что заявки от граждан России, у которых есть украинские супруг, супруга или дети, будут восприняты с пониманием, как и заявки тех россиян, которые докажут свою поддержку Украины.

Это сложный вопрос, ведь они незаконно находятся на территории нашего государства и участвуют в преступной колонизационной политике Кремля,

– сказала Ташева.

По словам Ташевой, Украина также разрабатывает планы пересмотра всех имущественных соглашений и судебных решений, принятых за время российской оккупации, чтобы гарантировать, что у украинцев не украли дома, не конфисковали активы, не нарушили их права несправедливыми и незаконными решениями оккупационных судов.

Временно оккупированный Крым является местом гордости Владимира Путина и символом его правления, убеждена Ташева. Чтобы там не думали себе россияне, Крым является законной территорией Украины: "Мы воюем за свой народ. Россия покинет эту зону боевых действий, а мы вернем нашу землю".

Украинский флаг будет в Крыму

ВСУ способны отбросить россиян на позиции по состоянию на 23 февраля, а затем и вернуть Крым. Однако для этого необходимо выполнить определенные условия. Такое мнение высказал бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Афганистане и Ираке, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Отметим, что в Минобороны Украины заявили, что ВСУ закрепляются на освобожденных территориях. Более того, наши защитники готовятся к новому наступлению.

Недавно Владимир Зеленский рассказал о своей самой заветной мечте. Он признался, что хочет поехать на море в украинский Крым.

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