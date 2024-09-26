Не только удары по России: в ОП ответили, что будут обсуждать Зеленский и Байден тет-а-тет

Пресс-секретарь Владимира Зеленского сообщил, что в США президент встретится с Джозефом Байденом дважды: на полях Генассамблеи ООН, другая встреча будет тет-а-тет. На второй будут обсуждаться важные вопросы по российско-украинской войне.

Какие именно в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Обратите внимание Зеленский встретился с Байденом на полях Генассамблеи ООН

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По словам Подоляка, обсуждения будут касаться разрешений бить западным оружием по территории России и презентации плана победы Украины.

В ОПУ отметили, что Украина требует не только формального разрешения бить по территории страны агрессора, но и достаточного количества средств для поражения на расстояние 500 – 700 километров.

Ведь существует угроза популизма сторонников России на теме, что хоть якобы Украина получила необходимые разрешения, но ситуацию на поле боя не изменила. И здесь есть риск, что за скобки будет опускаться вопрос, было ли ей чем изменить и что она могла использовать в соответствии с разрешениями.

Также мы должны окончательно отправить в глобальное политическое пространство несколько сигналов,

– отметил политик.

А именно:

с Россией работать нельзя, это токсично и отказаться от сотрудничества должны все мировые компании. Это будет существенно влиять на позицию нейтральных стран, например Индии и Китая;

компании из нейтральных стран должны быть предупреждены о дополнительных санкциях;

Украина должна получить сигнал, что ее обязательно примут в НАТО, ведь это станет показателем, что суверенность реализуется через подобные желания стран присоединяться к альянсам.

Условия мира от Украины

К тому же Украина в очередной раз будет пытаться объяснить Западу, что мир это не замораживание конфликтов, не договоренности с Россией, не уступки территориями и не оттягивание новой волны агрессии.

Мы понимаем мир, как возможность жить безопасно в своей стране. Россия и другие страны, которые предлагают немедленное прекращение огня, понимают мир, как возможность нас убивать,

– отреагировал Подоляк.

Если будут четкие сигналы: экономическое давление, политическое (приглашение в НАТО), разрешение на ведение войны в рамках международного права (удары по территории России) и количество оружия, только в таких предложениях есть логика мира для Украины, резюмировал Подоляк.