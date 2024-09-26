Які саме в ексклюзивному інтерв’ю для 24 Каналу розповів радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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За словами Подоляка, обговорення торкатимуться дозволів бити західною зброєю по території Росії та презентації плану перемоги України.

В ОПУ наголосили, що Україна потребує не лише формального дозволу бити по території країни агресорки, а й достатньої кількості засобів для ураження на відстань 500 — 700 кілометрів.

Адже існує загроза популізму прихильників Росії на темі, що хоч нібито Україна отримала необхідні дозволи, але ситуацію на полі бою не змінила. І тут є ризик, що за дужки опускатиметься питання, чи було їй чим змінити і що вона могла використовувати відповідно до дозволів.

Також ми маємо остаточно відправити в глобальний політичний простір кілька сигналів,

– зауважив політик.

А саме:

з Росією працювати не можна, це токсично і відмовитися від співпраці мають всі світові компанії. Це буде суттєво впливати на позицію нейтральних країн, наприклад Індії та Китаю;

компанії з нейтральних країн мають бути попереджені про додаткові санкції;

Україна має отримати сигнал, що її обов’язково приймуть до НАТО, адже це стане показником, що суверенність реалізується через подібні бажання країн доєднуватися до альянсів.

Умови миру від України

До того ж Україна вкотре намагатиметься пояснити Заходу, що мир це не заморожування конфліктів, не домовляння з Росією, не поступки територіями і не відтягування нової хвилі агресії.

Ми розуміємо мир, як можливість жити безпечно в своїй країні. Росія та інші країни, які пропонують негайне припинення вогню, розуміють мир, як можливість нас вбивати,

– відреагував Подоляк.

Якщо будуть чіткі сигнали: економічний тиск, політичний (запрошення до НАТО), дозвіл на ведення війни в рамках міжнародного права (удари по території Росії) та кількість зброї, тільки в таких пропозиціях є логіка миру для України, резюмував Подоляк.