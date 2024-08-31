Россияне боятся будущего: к каким действиям панически прибегают

Россия подходит к сложной экономической ситуации. В то же время росСМИ пишут, что россияне тратят много денег и чувствуют себя хорошо относительно своего финансового положения.

В июне потребительские потребности граждан России якобы достигли самого высокого уровня с 2000 года. Доктор экономических наук Игорь Липсиц объяснил 24 Каналу, что россияне берут кредиты, покупают дорогие товары, потому что боятся будущего.

Смотрите также Умереть стало выгоднее, чем жить: в России стремительно развивается "экономика смерти", – Le Monde

Россияне не понимают, что происходит

Россияне пытаются скупить бытовую технику. Также активно берут кредиты на автомобили. Рынок ипотеки уже также уменьшается, ведь льготную ипотеку давно отменили и рынок продажи жилья скоро будет сыпаться.

Люди в России пытаются купить дешевые китайские товары, автомобили, ведь скоро и этого не будет. Это не шутки, ведь платежи в Китае не проходят и соответственно товары из КНР не приходят. Народ понимает, что многих товаров в магазинах скоро не будет, а других – нет,

– сказал Липсиц.

Нечему удивляться, ведь люди придерживаются простой логики, мол, я сегодня живу лучше, чем вчера. Россияне экономически не образованы и не понимают, что на самом деле происходит в России.

Ранее Россия создавала резерв на случай падения цены на нефть. Но сейчас страна-агрессор все, что зарабатывает, сразу тратит. Золотовалютные резервы не пополняются и все базируются на том, что пока держится высокая цена на нефть.

Как только она упадет, то выяснится, что у России нет никакого денежного запаса, а от Фонда национального благосостояния, который должен был компенсировать падение цен, мало, что осталось,

– отметил доктор экономических наук.

По его словам, когда начнется минимальное снижение цен на нефть, то через пол года это болезненно ощутится на России, а граждане страны начнут ныть, что жить тяжело.

"Россияне, с одной стороны, рассказывают о сказочной жизни, а с другой – пишут мне письма о том, как все подорожало", – добавил Липсиц.