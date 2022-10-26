Штайнмайер посетил Украину: Пионтковский рассказал, какие будут последствия этого визита

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 25 октября посетил Украину. После этого он заявил, что ситуация в Украине гораздо страшнее, чем ее видят из Германии.

Штайнмайер искренне сказал о своей обеспокоенности. Такое мнение для 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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"За последние недели состоялось огромное продвижение в отношении Германии. Прогресс был медленным, но это осознание пришло ко всей немецкой элите", – отметил публицист.

Путин оказывает меньшее влияние

По словам Пионтковского, Украина с начала полномасштабной войны имела надежного друга в Евросоюзе – это министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, защищавшая позиции Киева. Сейчас таким стал и Штайнмайер – лидер социал-демократов, который, как сказал публицист, был символом путинского влияния за последние 10 – 15 лет.

Пионтковский считает, что немецкий президент снимает с себя предлагаемую ранее "формулу Штайнмайера". Теперь это символ пробуждения европейской и всей западной элиты по поводу понимания, кто такой Путин и что сейчас решают в Украине.

Решают не только судьбу Украины, но и всего свободного мира. И это понимание пришло к большинству западных лидеров. Формула "Штайнмайера-2" – это безусловная поддержка Украины на фоне российской агрессии, – считает Пионтковский.

Обратите внимание – Пионтковский о визите Штайнмайера: смотрите видео

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