"Мы все можем здесь погибнуть"․ Признание украинских командиров о самых тяжелых решениях на войне

Командир – это не просто военный лидер, не имеющий сомнений и страха. Прежде всего – это человек, который ежедневно переживает и несет моральное бремя выбора, отвечая за людей, что рядом.

В фильме "Командиры. Трудные решения" из документального цикла "Подвиг быть человеком" трое командиров откровенно делятся своими переживания на службе, рассказывают о том, что для них главное в работе и что помогает не сломаться в сверхтяжелых обстоятельствах. Подробнее об этом и не только – читайте далее в материале 24 Канала.

"Бремя ответственности меняет": история командира Кочевенко

Подполковник, офицер Вооруженных сил и командир Юрий Кочевенко шутит, что до 2014 года об украинской армии знал только то, что не служит в ней. В то время он и представить не мог, какой путь в конце концов ждет его в Вооруженных силах Украины.

Я до сих пор себя считаю гражданским человеком. Я не считаю себя профессиональным военным, потому что мои планы на жизнь, мое восприятие жизни лежит в гражданской плоскости. Но 8 лет я полностью посвятил себя своей родине – от солдата через младшего офицера в десантно-штурмовом батальоне до офицера Генштаба и снова до офицера в десантно-штурмовой бригаде,

– рассказал Юрий.

Противоречий в этом военный не видит, ведь он просто хочет, чтобы в Украине жили его дети, как жили его предки – свободно и счастливо.

По мнению Юрия, главная задача командира – подготовить способную команду к выполнению поставленных задач. Он также должен уметь принять решение, а потом за него отвечать.

"Быть командиром – это быть способным вести за собой людей – не посылать, а вести. Не потому что на тебе погоны, а потому что они верят в тебя, а ты – в них. Мой принцип, как командира, что я никогда не пошлю людей туда, куда не готов пойти сам", – убежден Юрий.

Военный отметил, что уже будучи майором, участвовал в стрелковых боях. В конце концов, солдаты перестали удивляться, что видят комбата на передовой, хотя сначала это и вызвало удивление. Это и формирует в коллективе атмосферу, где все понимают, что являются частью одной команды.

Но, к сожалению, не все старания дают результат. Иногда сила, с которой сталкиваются на поле боя, является такой значительной, что преодолеть ее, что бы ты ни делал, не удается.

У меня погиб заместитель по тылу – майор Егоров. Был тяжело ранен начальник штаба. Погиб начальник медицинского пункта Крапивин, а за ним погиб заместитель начальника медпункта Росицкий. Я мог бы долго перечислять имена своих погибших побратимов. Это именно те офицеры, которые своим примером показывали, что в бой не посылают, а ведут…,

– поделился Юрий.

По словам военного, груз ответственности меняет. До того как он стал командиром, был немного веселее и несколько легче относился к жизни.

"У нас есть шутка, что всех в ВСУ, у кого должность начинается на "к" – самые несчастные люди: командир отделения, командир взвода, командир роты, командир батальона... Это большая ответственность, но одновременно и возможность что-то сделать", – добавил военный.

Самой большой поддержкой для Юрия является его семья: жена, трое детей и собаки.



Юрий Кочевенко / Скриншот с видео

"Мне было всего 20": откровенное признание ветерана Копчатова

Ветеран, экс-командир разведроты подразделения ВР ВСУ Богдан "Ахил" Копчатов в 2014 году поступил в Военную академию во Львове. Решение, говорит, было элементарным, ведь перед тем началась Революция достоинства, а затем и война на востоке Украины. В то время приобщиться к войне полноценно Богдан не мог, ведь был несовершеннолетним. Родители решение сына поддержали, и так началась его история.

2018 года, в субботу, у нас был выпускной, а уже в понедельник мы все были на Донбассе. А на первое задание в составе разведвзвода я пошел на следующий день, когда принял должность командира взвода. Это было в поселке Пески – в окрестностях Донецка. Я почувствовал войну на вкус, на запах и на ощупь. Война – это запах горелого человеческого мяса перемешанный с землей, закутанный в человеческие крики.

– поделился Богдан.

Тогда "Ахиллу" было всего 20 лет. Он признался, что тогда еще не осознавал глубины того, что будет происходить. Понимание пришло со временем.



Богдан Копчатов / Скриншот с видео

Первые потери в подразделении Богдана были через месяц после его прихода на должность командира роты. Тогда бойцы выполнили задание, и когда возвращались из точки эвакуации на позицию, в их грузовой автомобиль прилетело две противотанковые ракеты. В машине было 10 человек, двое из которых погибли, еще восемь – тяжело ранило. На тот момент Богдану было 22 года. Этот день он назвал "очень тяжелым".

Я ни разу не сказал людям, что все из них вернутся домой живыми. Потому что осознавал, что началась большая война, мы все можем здесь погибнуть. Я откровенно говорил, если мы погибнем – погибнем, как воины, выполняя задание, а не под магазином с бутылкой алкоголя в руке,

– признался Богдан.

"Ахил" заверил, что несмотря на все, на войне нельзя терять человечность: нужно быть жестким, но не жестоким. Ведь иногда все, что нужно – обнять бойца и дать ему немного времени. В конце концов, командир является таким же человеком, как и другие военные: с ним можно поговорить, пошутить, быть откровенным.

"Рано или поздно эта война закончится. Доживу ли я до этого? Не знаю. Возможно, я просто выдохну и пойму, что это все. Но никакой радости не будет, потому что погибли самые близкие для меня люди: я крестил их детей, они спасали мне жизнь. Сейчас их нет, я больше никогда их не увижу, а за этих людей я был готов умереть, и они ради меня шли под пули...", – поделился тяжелыми воспоминаниями Богдан.

"Во время войны я вам и отец, и брат": рассказ офицера Озерова

Михаил Озеров – старший лейтенант, офицер группы безопасности операций отдела планирования G5 штаба 2-го корпуса НГУ "Хартия". До войны был актером, режиссером театра и кино.

В 2022 году услышал о добровольческом формировании территориальной общины "Хартия" (ДФТО) и присоединился к ней со своими друзьями. История с ДФТО закончилась в Бахмуте – тогда началось формирование бригады. Михаил стал командиром бригады – задач становилось все больше.

Командир должен знать о своих подчиненных все. Я своим так и говорю: "Не стесняйтесь, во время войны я вам брат, муж, отец. Если есть какие-то личные вопросы или проблемы – говорите, "вываливайте" все. Нет таких вопросов, которые бы мы не могли решить". Поэтому, конечно, все люди в подразделении родные,

– подчеркнул Михаил.

Военный признается, что изменился после вторжения – стал более принципиальным, ответственным. Однако понял, что на войне человечность может сохранить только человечность. Отношение к людям определяет их отношение к тебе.



Михаил Озеров / Скриншот с видео

"Я отношусь к своим собратьям так, как к своей семье. Они все являются моими братьями и сестрами, не любить их невозможно", – объяснил Михаил.

Важную роль на войне играет юмор, хоть он и состоит из боли, говорит военный. У него есть немало историй, когда раненые бойцы "черно" шутили над собой. Однако это помогает им, и другим вокруг. В конце концов, смех таки продлевает жизнь…