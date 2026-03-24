"Мы все можем здесь погибнуть"․ Признание украинских командиров о самых тяжелых решениях на войне
Командир – это не просто военный лидер, не имеющий сомнений и страха. Прежде всего – это человек, который ежедневно переживает и несет моральное бремя выбора, отвечая за людей, что рядом.
В фильме "Командиры. Трудные решения" из документального цикла "Подвиг быть человеком" трое командиров откровенно делятся своими переживания на службе, рассказывают о том, что для них главное в работе и что помогает не сломаться в сверхтяжелых обстоятельствах. Подробнее об этом и не только – читайте далее в материале 24 Канала.
"Бремя ответственности меняет": история командира Кочевенко
Подполковник, офицер Вооруженных сил и командир Юрий Кочевенко шутит, что до 2014 года об украинской армии знал только то, что не служит в ней. В то время он и представить не мог, какой путь в конце концов ждет его в Вооруженных силах Украины.
Я до сих пор себя считаю гражданским человеком. Я не считаю себя профессиональным военным, потому что мои планы на жизнь, мое восприятие жизни лежит в гражданской плоскости. Но 8 лет я полностью посвятил себя своей родине – от солдата через младшего офицера в десантно-штурмовом батальоне до офицера Генштаба и снова до офицера в десантно-штурмовой бригаде,
– рассказал Юрий.
Противоречий в этом военный не видит, ведь он просто хочет, чтобы в Украине жили его дети, как жили его предки – свободно и счастливо.
По мнению Юрия, главная задача командира – подготовить способную команду к выполнению поставленных задач. Он также должен уметь принять решение, а потом за него отвечать.
"Быть командиром – это быть способным вести за собой людей – не посылать, а вести. Не потому что на тебе погоны, а потому что они верят в тебя, а ты – в них. Мой принцип, как командира, что я никогда не пошлю людей туда, куда не готов пойти сам", – убежден Юрий.
Военный отметил, что уже будучи майором, участвовал в стрелковых боях. В конце концов, солдаты перестали удивляться, что видят комбата на передовой, хотя сначала это и вызвало удивление. Это и формирует в коллективе атмосферу, где все понимают, что являются частью одной команды.
Но, к сожалению, не все старания дают результат. Иногда сила, с которой сталкиваются на поле боя, является такой значительной, что преодолеть ее, что бы ты ни делал, не удается.
У меня погиб заместитель по тылу – майор Егоров. Был тяжело ранен начальник штаба. Погиб начальник медицинского пункта Крапивин, а за ним погиб заместитель начальника медпункта Росицкий. Я мог бы долго перечислять имена своих погибших побратимов. Это именно те офицеры, которые своим примером показывали, что в бой не посылают, а ведут…,
– поделился Юрий.
По словам военного, груз ответственности меняет. До того как он стал командиром, был немного веселее и несколько легче относился к жизни.
"У нас есть шутка, что всех в ВСУ, у кого должность начинается на "к" – самые несчастные люди: командир отделения, командир взвода, командир роты, командир батальона... Это большая ответственность, но одновременно и возможность что-то сделать", – добавил военный.
Самой большой поддержкой для Юрия является его семья: жена, трое детей и собаки.
"Мне было всего 20": откровенное признание ветерана Копчатова
Ветеран, экс-командир разведроты подразделения ВР ВСУ Богдан "Ахил" Копчатов в 2014 году поступил в Военную академию во Львове. Решение, говорит, было элементарным, ведь перед тем началась Революция достоинства, а затем и война на востоке Украины. В то время приобщиться к войне полноценно Богдан не мог, ведь был несовершеннолетним. Родители решение сына поддержали, и так началась его история.
2018 года, в субботу, у нас был выпускной, а уже в понедельник мы все были на Донбассе. А на первое задание в составе разведвзвода я пошел на следующий день, когда принял должность командира взвода. Это было в поселке Пески – в окрестностях Донецка. Я почувствовал войну на вкус, на запах и на ощупь. Война – это запах горелого человеческого мяса перемешанный с землей, закутанный в человеческие крики.
– поделился Богдан.
Тогда "Ахиллу" было всего 20 лет. Он признался, что тогда еще не осознавал глубины того, что будет происходить. Понимание пришло со временем.
Первые потери в подразделении Богдана были через месяц после его прихода на должность командира роты. Тогда бойцы выполнили задание, и когда возвращались из точки эвакуации на позицию, в их грузовой автомобиль прилетело две противотанковые ракеты. В машине было 10 человек, двое из которых погибли, еще восемь – тяжело ранило. На тот момент Богдану было 22 года. Этот день он назвал "очень тяжелым".
Я ни разу не сказал людям, что все из них вернутся домой живыми. Потому что осознавал, что началась большая война, мы все можем здесь погибнуть. Я откровенно говорил, если мы погибнем – погибнем, как воины, выполняя задание, а не под магазином с бутылкой алкоголя в руке,
– признался Богдан.
"Ахил" заверил, что несмотря на все, на войне нельзя терять человечность: нужно быть жестким, но не жестоким. Ведь иногда все, что нужно – обнять бойца и дать ему немного времени. В конце концов, командир является таким же человеком, как и другие военные: с ним можно поговорить, пошутить, быть откровенным.
"Рано или поздно эта война закончится. Доживу ли я до этого? Не знаю. Возможно, я просто выдохну и пойму, что это все. Но никакой радости не будет, потому что погибли самые близкие для меня люди: я крестил их детей, они спасали мне жизнь. Сейчас их нет, я больше никогда их не увижу, а за этих людей я был готов умереть, и они ради меня шли под пули...", – поделился тяжелыми воспоминаниями Богдан.
"Во время войны я вам и отец, и брат": рассказ офицера Озерова
Михаил Озеров – старший лейтенант, офицер группы безопасности операций отдела планирования G5 штаба 2-го корпуса НГУ "Хартия". До войны был актером, режиссером театра и кино.
В 2022 году услышал о добровольческом формировании территориальной общины "Хартия" (ДФТО) и присоединился к ней со своими друзьями. История с ДФТО закончилась в Бахмуте – тогда началось формирование бригады. Михаил стал командиром бригады – задач становилось все больше.
Командир должен знать о своих подчиненных все. Я своим так и говорю: "Не стесняйтесь, во время войны я вам брат, муж, отец. Если есть какие-то личные вопросы или проблемы – говорите, "вываливайте" все. Нет таких вопросов, которые бы мы не могли решить". Поэтому, конечно, все люди в подразделении родные,
– подчеркнул Михаил.
Военный признается, что изменился после вторжения – стал более принципиальным, ответственным. Однако понял, что на войне человечность может сохранить только человечность. Отношение к людям определяет их отношение к тебе.
"Я отношусь к своим собратьям так, как к своей семье. Они все являются моими братьями и сестрами, не любить их невозможно", – объяснил Михаил.
Важную роль на войне играет юмор, хоть он и состоит из боли, говорит военный. У него есть немало историй, когда раненые бойцы "черно" шутили над собой. Однако это помогает им, и другим вокруг. В конце концов, смех таки продлевает жизнь…