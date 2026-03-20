Уроки по видеосвязи, сказки перед сном через экран и книжки, посвященные самым дорогим, становятся мостиком между фронтом и домом. Документальный фильм "Причина жить. Дети" из цикла "Подвиг быть человеком", создан командой "Навстречу солнцу" при поддержке Министерства культуры Украины, рассказывает о семьях военных – матерей, отцов, жен и детей, которые ждут своих родных и поддерживают их. Об этом читайте на 24 Канале.

История "Моряка", который погиб за месяц до рождения дочери

Вдова погибшего военнослужащего ВСУ "Моряка" Людмила Моряк рассказала, что во времена, когда ее муж Сергей участвовал в тяжелых боях, к нему пришло переосмысление жизни. Он когда-то позвонил своей маме и сказал: "Если у меня после войны будет возможность, я очень хотел бы усыновить двух мальчиков и двух девочек".

А тут я с таким комплектом – с двумя мальчиками и двумя девочками (дети Людмилы от предыдущего брака, – 24 Канал). Это просто была родная душа, с которой почему-то мы сразу решили, что это тот человек, с которым мы должны быть до маразматической старости. Конечно, об этом надо было сказать и детям. Они этого не ожидали,

– поделилась Людмила.

Дочь погибшего военнослужащего ВСУ Полина признавалась, что когда впервые увидела Сергея, то он ей очень понравилось, аж глаза зажглись. А Макс (брат Полины, – 24 Канал) сначала не понял немного, а когда понял, то сильно обрадовался и сразу всему селу рассказал, что у него есть папа – крутой военный.

Документальный фильм "Причина жить. Дети": смотрите полное видео

Сергей был достаточно занятым человеком в подразделении. Но время от времени семья очень любила, когда вечером у него не было выезда, и он мог созвониться, провести рум-тур. А Людмила вместе с детьми рассказывала свои приключения. Максим время от времени рассказывал, кто его обижал в садике. А Полина хорошо рисует, поэтому больше спрашивала его, как там что-то нарисовать, а Сергей ей подсказывал.

Он в них души не чаял. Он говорил: "Я понимаю, что я уже старый вояка. У меня что-то может быть не так. Я очень волнуюсь за это". Он работал с психологами, чтобы как можно лучше общаться с детьми. Читал много литературы по этому поводу,

– рассказал Игорь Семилит – "Джокер", командир отделения ББС 66 ОМБр ВСУ, побратим "Моряка".

По его словам, Макс и Полина были для него его родные. Даже когда он ездил на машине, то у него сзади было подписано с одной стороны Макс, с другой – Полина, чтобы они не ссорились, где кому садиться.

Решение о том, что детей должно быть больше, пришло к паре довольно быстро – через два месяца после начала отношений, призналась Людмила. Потому что они поняли, что таких людей должно быть больше.

Это (рождение ребенка, – 24 Канал) было его одно из главных желаний в жизни. Он многое перепробовал в жизни. Осталось только оставить потомков после себя. Он очень этого хотел. Потом через какое-то время он пришел и говорит: "Можешь меня поздравить, у нас две полоски",

– сказал побратим "Моряка".

Он отметил, что тоже имеет двух детей, которых очень любит. "Джокер" пытается приучить себя находить больше времени, чтобы общаться с детьми. Ему очень нравится ритуал, который есть у брата. Он звонит жене и читает сказки на ночь своему сыну. Хотелось бы тоже ввести со временем. Это поддерживает связь с детьми, переключает этот тумблер от воина к гражданскому человеку, к отцу.

На первое сердцебиение ребенка Сергей вырвался в Киев. Он вместе с женой зашел в кабинет, и очень волновался. Людмила тогда в шутку сказала врачу: "Мальчик 48 годиков, первая беременность, очень волнуется". Но он был очень счастлив.

Чувствовалось, что у него теперь больше ответственности. Например, не только за себя, за свою жизнь, за ребят, но и за детей, за Мию, которая на тот момент еще не родилась,

– добавил ветеран ВСУ, побратим "Моряка" Владислав Никитин.

Сергей познакомился с Дианой – старшей дочерью Людмилы, когда она была совершеннолетней. Но за этот короткий промежуток времени он дал ей полноту родительской любви. Все, что она не получила за 18 лет, получила за этот год. У них было много важных разговоров. Когда Сергей появился в жизни, Людмилы и ее детей, Диана была на определенном перепутье. Она хотела идти на фронт. Наверное, заслуга Сергея в том, что она не пошла воевать сразу, призналась женщина.

Людмила была уверена, что с ее мужем не может случиться ничего страшного. Он убедил в этом семью. Каждый раз, когда Сергей не появлялся определенное время на связи, сердце жены было спокойным. Она понимала, что телефон мог быть выключенным, что-то могло пойти не так, но все будет хорошо.

Но именно в эту ночь я почувствовала, что он погиб. Я очень часто вставала в последнее время ночью. Я встала в 1:20. У меня будто что-то внутри оборвалось. Я посмотрела на часы. Я подумала: "1:20. Еще два часа, и он будет на связи". Когда прошло все-таки несколько часов, и он не отвечал, я написала его другу "Джокеру",

– рассказала жена погибшего военного.

Побратиму "Моряка" Игорю Семилиту было очень трудно звонить Людмиле и сообщить о гибели ее мужа. Видимо, несколько часов решался, чтобы позвонить.

"Мне было трудно решиться назвать его папой, очень стеснялась, а теперь жалею, что не назвала его папой", – поделилась дочь Полина.

Сегодня Людмила благодарна судьбе за решение не откладывать жизнь на потом. Потому что появление Мии в этой жизни – это чудо, что в такой маленькой крохе есть продолжение замечательного человека, человека Вселенной, великого сенсея, учителя.

Я благодарна Вселенной за наши мечты, за то, что он показал детям пример мужества, человечности, доброты, щедрости. Я ему благодарна за побратимов. Они создали чат, чтобы мы не оставались сами, чтобы мы чувствовали их присутствие и поддержку. Они заезжают, привозят подарки детям. Им так же, как и нам, очень не хватает Сергея,

– добавила Людмила.

Минута молчания ежедневно в школе, гимн для ее детей приобрел новый смысл. Во время минуты молчания все остальные дети также уважают, в частности, их папу.

Папы-воины пишут в окопах книги детям

Офицер 40 ОБрБО ЗО корпуса морской пехоты ВМС ВСУ Максим "Чуб" Парфиненко рассказал, что его нынешняя жена Иванна Голуб – мать-героиня. У нее шестеро детей от предыдущего брака, а он имеет восьмилетнего сына Артема.

Дети волнуются, особенно Артем. В первые дни он вообще еще какие-то смс сбрасывал: "Папа, все нормально? Живой, здоровый?". Как любой ребенок, он, возможно, не до конца осознает всего того страшного, что сейчас происходит на фронте. Но дети понимают, что папа защищает их, дом, землю.

В период пребывания в АТО в 2015 – 2016 годах Максим начал писать. Уже чуть позже решил попробовать себя как детский автор. Его первый рассказ был детским. Именно там главный герой – мальчик, которого зовут Артем. Он живет в обычной семье, в обычном доме. Но во время развития мальчик пересекается на своем жизненном пути с магическими существами. Это была сказка именно по Артему, которому она посвящалась.

Есть такие тайны, которыми, например, дети могут поделиться с тем, кому они доверяют. Эти моменты, когда они звонят, чем-то делятся, советуются. Если мы общаемся вдвоем с кем-то, если ребенок просит, говорит: "Я хочу спросить. Я сделал такое, как быть?", то эти разговоры остаются между нами. Это действительно приятно. Если ребенок к тебе обращается и что-то спрашивает, значит считает твое мнение полезным для себя,

– сказал офицер 40 ОБрБО ЗО корпуса морской пехоты ВМС ВСУ.

Хотя папы сейчас далеко, но есть множество способов, как поддержать общение с детьми. Если вы считаете, что надо что-то сказать родным, близким, не оттягивайте это до завтра, не ждите какого-то удобного случая. Потому что кто-то скажет, что будет удобный случай завтра, послезавтра. Все мы живем во время войны. Хотя это звучит, возможно, немного больно и даже грубо, может не быть того времени. Может так случиться, не дай Бог, что-то не сказал, чем-то не поделился или кого-то не обнял.

Капитан подразделения 132 ОРБ ДШВ ВСУ Андрей "Бэтмен" Максимчук вспомнил, что были боевые задачи и моменты, где он и его собратья почти теряли веру. Но Андрей всегда вспоминал о детях и слова старшего сына: "Мы тебя отпустили на войну, чтобы ты ее выиграл, а не для того, чтобы не вернулся или вернулся уже не живым".

Почти перед полномасштабным вторжением младший сын спросил меня: "Папа, можешь написать книжку про драконов?". Конечно, я не откажу ему. Будто я всегда их писал, говорю: "Да, смогу". Когда я начал ее писать, это был блок управления реакторами в Чернобыле. Нашел там листочки, взял ручку и начал все писать. Записывал отдельные истории хаотично, а позже уже носил эти бумажки. Имея при себе военный планшет, я превращал это в книгу,

– сказал Максимчук.

Он не говорил, когда уже написал книгу, а попросил, чтобы издательство отправило сразу в адрес к детям. Младший сын Андрея тогда еще не умел нормально читать, составлял какие-то буквы. Старший ему читал. Они просто пищали от радости.

Что чувствуют матери, которые идут на фронт?

Основательница БФ "Свои", ветеранка ВСУ Леся Литвинова поделилась, что старалась меньше думать о детях во время выполнения заданий. Потому что ее сводила с ума невозможность быть рядом с ними – это одновременно и держит, и добивает.

Может, для мужчин это немножечко по-другому. А у женщины нет правильного решения – или воевать, оставить детей, но отстоять им страну и иметь шанс на какое-то будущее, или остаться с ними. И так, и так плохо. Там мне было стыдно за то, что я не с ними. Я чувствовала свою бешеную вину перед ними,

– отметила Леся Литвинова.

Все ее товарищи, у которых дети, всегда поддерживали очень тесную связь с ними. С женами сложнее. И вообще чем дольше идет война, тем, к сожалению, сложнее сохранять отношения тем, кто разорван между фронтом и тылом. Это не про долговременное отсутствие человека рядом. Это про пропасть в опыте. В частности, в эмоциональном. Как ее штопать – непонятно. Удастся ли ее заштопать – непонятно. С детьми немножко по-другому. Это другой уровень отношений.

Мой товарищ учил с ребенком уроки по видеосвязи. Всегда, когда есть время, то "доставай, поехал". Но это классно, хорошо,

– рассказала ветеранка ВСУ.

Как раз перед днем рождения своего сына Виталика у Леси был "выход". Она записала длинное видео с поздравлениями, отправила Полечке, одной из старших дочерей. И попросила, "если у нее не будет связи, перебросить Виталику". Но Лесе повезло. На позициях был Starlink и она даже смогла поздравить сына в день рождения.

"Выходили с этой позиции как раз в ночь с его дня рождения на следующий день, за час до полуночи. На выходе попали под обстрел. А бежать далеко. Я бегу к посадке, в которой можно будет укрыться, а до нее бежать полтора километра. Я бегу и прямо вслух договариваюсь с Богом. Говорю: "Мне надо еще час продержаться. Не сейчас. У ребенка больше никогда не будет дня рождения. Подожди часок. Дайте добежать", – добавила Леся.