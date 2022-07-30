В Генштабе рассказали о действиях оккупантов на границе Украины и беларуси

белорусы продолжают подыгрывать оккупантам и сдерживать наши силы у своих границ. Они не прекращают военные учения в надежде создать видимость угрозы нападения.

белорусская армия не прекращает учения вблизи украинской границы. Диктатор лукашенко танцует под дудку путина, но боится давать приказ о наступлении, ведь в таком случае останется без армии, которая скоро присоединится к десяткам тысяч "хороших россиян".

Читайте также В "союзное государство" россии и беларуси могут включить Донбасс и Приднестровье, – Латушко

Действия оккупантов на границе беларуси и Украины

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, боевой и численный состав оккупантов остается без существенных изменений. Не изменяет враг и характер своих действий.

россияне продолжают бить авиацией и ракетами по гражданским объектам на территории Украины. Враг сделал ставку на террор и не прекращает его нести.

На Севере за прошедшие сутки ситуация осталась стабильной. белорусы продолжают обучение, а россияне укрепляют пограничные позиции. Кроме того, российские оккупанты пытаются осуществлять воздушную разведку с помощью своих беспилотников.

Война россии из Украины: последние новости

Сенат США единогласно поддержал резолюцию о признании россии страной-спонсором терроризма. Неожиданно протестовать начали и в Госдепартаменте.

россияне попытались захватить Семигорье и атаковали с трех направлений. Врагу удалось добиться незначительного успеха, оккупанты пытаются закрепиться на окраинах города.

Смотрите также – ВСУ нанесли невероятно мощный удар по оккупантам на Юге: видео