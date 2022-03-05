Что делать, если оккупанты отключили украинское эфирное вещание

Россия нанесла удары по украинским телебашням с целью отрезать наше население от телевидения. Планы врага разрушаются, однако украинцам рассказали, что делать, если оккупанты таки отключат эфирное вещание.

Сообщается, что получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно несколькими способами.

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Украинские телеканалы раскодированы на спутнике

Украинское телевидение можно смотреть на спутнике. Благодаря тому, что каналы были раскодированы, доступ к вещанию бесплатный.

Чтобы смотреть телевидение, нужен спутниковый ресивер и спутниковая антенна.

Телевидение в ютубе

Часть украинских каналов имеют собственные каналы на платформе Youtube. Для просмотра телевидения в ютубе нужен доступ к интернету.

При этом смотреть каналы на Youtube можно с телефона или любого другого устройства.

ОТТ-сервисы

Если скорость интернета невысока, выберите в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части видео – качество – 360р или 480р – этого будет достаточно).

На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный.

Найдите нужный канал в приложении или на сайте одной из платформ.

Украинцам также советуют слушать радиовещание.

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