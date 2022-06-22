Что делать, если потеряли связь с родным человеком из-за войны: алгоритм действий

Более 115 суток в Украине идет полномасштабная и кровопролитная война против России. Многие украинцы потеряли связь со своими родными и близкими в результате действий российских оккупантов.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объяснили, что нужно делать, когда вы не можете выйти на связь с близким вам человеком. Пошаговая инструкция – далее в материале.

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Нет связи с родными во время войны: что делать

Алгоритм действий от Уполномоченного по вопросам пропавших без вести выглядит следующим образом:

Прежде всего, нужно сообщить органам Национальной полиции по своему месту жительства о том что человек исчез.

После этого следует обратиться в Национальное информационное бюро на горячую линию – 1648 . Она работает круглосуточно и без выходных – по телефону, совместно с оператором, вы заполняете специальную анкету.

. Она работает круглосуточно и без выходных – по телефону, совместно с оператором, вы заполняете специальную анкету. Третьим шагом является обращение в колл-центр Уполномоченного по пропавшим без вести с целью уточнения информации.

К слову, контакты колл-центра, о котором говорится в последнем шаге, следующие:

0 800 339 247 – линия доступна с понедельника по пятницу с 9 утра до 17 часов вечера;

095 896 0421 – работает в удаленном режиме, только сообщения в мессенджерах Telegram и Viber;

050 600 25 37 – также удаленный режим, рассматриваются сообщения только в Viber и Telegram.

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Отмечается, что при выполнении инструкции, на этапе обращения к следователю, следует предоставлять как можно больше информации. Полезными при поиске пропавшего без вести при особых обстоятельствах будут:

копии документов пропавшего человека;

фото и видео близкого или родственника, с которым была потеряна связь;

медицинские справки и особые приметы, в частности шрамы или татуировки особы, которую вы ищете.

Алгоритм действий при поиске пропавшей без вести во время войны лица / Инфографика Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

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