УБД и военный билет можно восстановить: что для этого нужно

Если солдат утерял удостоверение УБД или военный билет, то все документы можно легко восстановить. Для этого сначала необходимо написать заявление.

Об этом сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП.

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Что делать, если потеряли удостоверение УБД или военный билет?

В ТЦК отметили, что документы восстанавливают:

военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава – орган сектора безопасности и обороны, где они проходят или проходили службу;

добровольцам, получившим статус УБД по решению межведомственной комиссии Минветеранов, – Министерство по делам ветеранов Украины.

Подать документы можно через Минветеранов или в ближайший ЦНАП.

Что необходимо для восстановления удостоверения УБД:

заявление в произвольной форме;

копия паспорта;

копия РНОКПП (ИНН);

фотография 3/4;

выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны;

удостоверение, подлежащее замене (если оно сохранилось).

В ТЦК подчеркнули, что в случае подачи документов через представителя дополнительно необходимо предоставить доверенность и документ, удостоверяющий его личность, а прием осуществляет Министерство по делам ветеранов Украины или ЦНАП.

Где военные ТЦК могут проверять документы?

В Украине во время военного положения и всеобщей мобилизации военно-учетные документы могут проверяться в различных местах – от блокпостов до места работы. В некоторых случаях гражданину при этом может быть вручена повестка.

По словам представителя ТЦК, проверка документов может проводиться: по месту жительства, на работе, в общественных местах, в общественных зданиях, на блокпостах и в пунктах пересечения государственной границы.

В ТЦК подчеркнули, что особое внимание уделяется соответствию бумажных документов данным в электронном реестре. Если обнаруживаются расхождения или человек имеет статус нарушителя правил воинского учета, это может стать основанием для вручения повестки.