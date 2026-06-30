Про це повідомили у Житомирському обласному ТЦК та СП.
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Що робити, якщо втратили посвідчення УБД або військовий квиток?
У ТЦК зазначили, що документи відновлюють:
- військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу – орган сектору безпеки та оборони, де вони проходять або проходили службу;
- добровольцям, які отримали статус УБД за рішенням міжвідомчої комісії Мінветеранів, – Міністерство у справах ветеранів України.
Подати документи можна через Мінветеранів або ж найближчий ЦНАП.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Що потрібно для відновлення посвідчення УБД:
- заява у довільній формі;
- копія паспорта;
- копію РНОКПП (ІПН);
- фотокартка 3/4;
- витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
- посвідчення, яке підлягає заміні (якщо воно збереглося).
У ТЦК наголосили, що у разі подання документів через представника додатково слід надати довіреність і документ, що посвідчує його особу, а прийом здійснює Міністерство у справах ветеранів України або ЦНАП.
Де військові ТЦК можуть перевіряти документи?
В Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації військово-облікові документи можуть перевіряти у різних місцях — від блокпостів до місця роботи. У деяких випадках громадянину під час цього можуть вручити повістку.
За словами представника ТЦК, перевірка документів може проводитися: за місцем проживання, на роботі, у громадських місцях, у громадських будівлях, на блокпостах та у пунктах перетину державного кордону.
У ТЦК наголосили, що особливу увагу звертають на відповідність паперових документів даним в електронному реєстрі. Якщо виявляються розбіжності або людина має статус порушника правил військового обліку, це може стати підставою для вручення повістки.