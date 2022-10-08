Что делать, если возникли проблемы с данными ВПЛ в Дии: инструкция
Источник:НВ
Многие украинцы были вынуждены из-за войны переехать в другие области. Таких людей называют внутренне перемещенными лицами (ВПЛ).
Что делать, когда возникли проблемы с данными ВПЛ в Дии
Так, в Министерство цифровой трансформации Украины сообщили, получат ли помощь украинцы и когда будет зарегистрирован статус ВПЛ, если в "Дии" произошел сбой. Инструкцию читайте в материале.
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Сейчас заявку на получение справки ВПЛ через "Дию" уже подали около 1,4 миллиона человек. Минцифры уже передало Минсоцполитики данные обо всех лицах, кто это сделал. У большинства заявителей и членов их семей не возникло проблем с регистрацией ВПЛ и получением денежной помощи.
Соответствующие учреждения уже работают над их проработкой и назначением пособий.
Но есть небольшое количество ВПЛ, в заявлениях которых проблемы с данными, им сообщили о некорректности данных с просьбой лично обратиться в структурное подразделение соцзащиты населения.
- В случаях, когда украинцы обращаются с сообщением о сбое, помощь будет назначена с даты подачи первого заявления через "Дию", поэтому ни один человек не потеряет деньги.
- В Минцифры отметили, что такие люди могут повторно подать заявление.
Сообщается, что в "Дии" в ближайшее время появятся и новые услуги для переселенцев – дополнительно Минцифры и Минсоцполитики планируют запуск услуги по снятию с регистрации статуса ВПЛ и изменения адреса регистрации ВПЛ.
Кто имеет право на бесплатное проживание в статусе ВПЛ
Согласно новому постановлению Кабмина, произошли определенные изменения в перечне тех лиц, которые могут претендовать на бесплатное проживание. К ним добавились ВПЛ с территории Автономной Республики Крым и Севастополя.
Среди жителей материковой Украины право на размещение за счет государства имеют жители населенных пунктов, которые находятся в зоне боевых действий, в окружении или временной оккупации. Кроме этого, лица, чье жилье сейчас непригодно для проживания или разрушено в результате войны России против Украины.
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