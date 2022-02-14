Что делать в случае ЧП или войны: поэтапная инструкция от Минкульта

На фоне растущей паники вокруг возможного вторжения России в Украину в Минкульте решили успокоить украинцев. В ведомстве опубликовали подробную инструкцию о том, что делать в случае ЧС или войны.

У нее аж 14 страниц и в ней – основные правила поведения в случае чрезвычайных ситуаций.

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В Минкульте отметили, что Украина противостоит российской агрессии уже более 7 лет, в течение которых продолжаются военные действия на территории нашего государства. Российская агрессия не ограничивается физическим присутствием оккупационных войск.

Враг совершает атаки в информационном пространстве, пытаясь ослабить нашу способность сопротивляться. Именно в этом и заключается "гибридность" войны, которую ведет против нас Россия, ведь в противостоянии задействованы все сферы социально-политической жизни.

– отметили в ведомстве.

Там добавили, что хорошая подготовка – залог лучшей помощи близким и тем, кто в ней особенно нуждается. А четкое понимание алгоритма действий поможет более эффективно справиться с кризисом и уменьшить негативные последствия для общества в целом.

Оборонительные возможности Украины

Кроме практических советов, в брошюре также подробное описание оборонных возможностей Украины.

"Нынешнее состояние Вооруженных сил Украины позволяет эффективно сдерживать агрессора, делать вклад для обеспечения всеобъемлющей обороны государства, предотвращать кризисные военные ситуации, а также активно участвовать в международных миротворческих операциях", – говорится в инструкции.

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О чем нужно позаботиться заранее

по возможности узнайте, где расположены ближайшие укрытия и проверьте состояние подвального помещения;

проверьте наличие аварийного выхода и произведите запасы питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения;

проверьте наличие в аптечке средств оказания первой медицинской помощи и продумайте, какое лекарство может потребоваться в течение длительного времени;

подготовьте средства для приготовления пищи при отсутствии газа и электроснабжения;

соберите необходимые вещи и документы на случай срочной эвакуации или перехода в убежище.

Как могут известить о начале войны

Если вы услышали звуки сирен, прерывистые гудки предприятий или продолжающиеся в течение нескольких минут звуки громкоговорителя, это означает предупредительный сигнал "Внимание всем!".

Что нужно делать, услышав такой сигнал

Включите телевидение или радио.

Послушайте сообщения и следуйте инструкциям.

Оставляйте теле- и радиоканалы включенными – через них может поступать дальнейшая информация.

Как подготовить "тревожный чемодан" / Фото Минкульта

В случае начала военных действий не следует

приближаться к окнам, если вы услышите выстрелы, наблюдать за ходом боевых действий, стоять или перебегать под обстрелом;

спорить с вооруженными людьми, фотографировать и делать записи в их присутствии;

демонстрировать оружие или предметы, похожие на него;

подбирать заброшенное оружие и боеприпасы;

носить армейскую форму или камуфляжную одежду – лучше надевайте одежду темного цвета, не привлекающую внимания, и избегайте любых символов, ведь они могут вызвать неадекватную реакцию.

Также в Минкульте напомнили, что в условиях военной агрессии Украина вынуждена противодействовать еще и враждебной пропаганде и дезинформации. Цель агрессивных действий со стороны России:

дестабилизировать наше общество и дискредитировать руководство страны,

заставить нас сомневаться в своих силах и готовности защищаться.

Как не стать жертвой пропаганды / Фото Минкульта

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