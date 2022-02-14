Что делать в случае ЧП или войны: поэтапная инструкция от Минкульта
Источник:Минкульт
На фоне растущей паники вокруг возможного вторжения России в Украину в Минкульте решили успокоить украинцев. В ведомстве опубликовали подробную инструкцию о том, что делать в случае ЧС или войны.
У нее аж 14 страниц и в ней – основные правила поведения в случае чрезвычайных ситуаций.
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В Минкульте отметили, что Украина противостоит российской агрессии уже более 7 лет, в течение которых продолжаются военные действия на территории нашего государства. Российская агрессия не ограничивается физическим присутствием оккупационных войск.
Враг совершает атаки в информационном пространстве, пытаясь ослабить нашу способность сопротивляться. Именно в этом и заключается "гибридность" войны, которую ведет против нас Россия, ведь в противостоянии задействованы все сферы социально-политической жизни.
– отметили в ведомстве.
Там добавили, что хорошая подготовка – залог лучшей помощи близким и тем, кто в ней особенно нуждается. А четкое понимание алгоритма действий поможет более эффективно справиться с кризисом и уменьшить негативные последствия для общества в целом.
Оборонительные возможности Украины
Кроме практических советов, в брошюре также подробное описание оборонных возможностей Украины.
"Нынешнее состояние Вооруженных сил Украины позволяет эффективно сдерживать агрессора, делать вклад для обеспечения всеобъемлющей обороны государства, предотвращать кризисные военные ситуации, а также активно участвовать в международных миротворческих операциях", – говорится в инструкции.
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О чем нужно позаботиться заранее
- по возможности узнайте, где расположены ближайшие укрытия и проверьте состояние подвального помещения;
- проверьте наличие аварийного выхода и произведите запасы питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения;
- проверьте наличие в аптечке средств оказания первой медицинской помощи и продумайте, какое лекарство может потребоваться в течение длительного времени;
- подготовьте средства для приготовления пищи при отсутствии газа и электроснабжения;
- соберите необходимые вещи и документы на случай срочной эвакуации или перехода в убежище.
Как могут известить о начале войны
Если вы услышали звуки сирен, прерывистые гудки предприятий или продолжающиеся в течение нескольких минут звуки громкоговорителя, это означает предупредительный сигнал "Внимание всем!".
Что нужно делать, услышав такой сигнал
- Включите телевидение или радио.
- Послушайте сообщения и следуйте инструкциям.
- Оставляйте теле- и радиоканалы включенными – через них может поступать дальнейшая информация.
Как подготовить "тревожный чемодан" / Фото Минкульта
В случае начала военных действий не следует
- приближаться к окнам, если вы услышите выстрелы, наблюдать за ходом боевых действий, стоять или перебегать под обстрелом;
- спорить с вооруженными людьми, фотографировать и делать записи в их присутствии;
- демонстрировать оружие или предметы, похожие на него;
- подбирать заброшенное оружие и боеприпасы;
- носить армейскую форму или камуфляжную одежду – лучше надевайте одежду темного цвета, не привлекающую внимания, и избегайте любых символов, ведь они могут вызвать неадекватную реакцию.
Также в Минкульте напомнили, что в условиях военной агрессии Украина вынуждена противодействовать еще и враждебной пропаганде и дезинформации. Цель агрессивных действий со стороны России:
- дестабилизировать наше общество и дискредитировать руководство страны,
- заставить нас сомневаться в своих силах и готовности защищаться.
Как не стать жертвой пропаганды / Фото Минкульта
Сохраняем спокойствие и веру в ВСУ!