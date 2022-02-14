Вона має одразу 14 сторінок і розповідає основні правила поводження у разі надзвичайних ситуацій.

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У Мінкульті наголосили, що Україна протистоїть російській агресії уже понад 7 років, протягом яких тривають військові дії на території нашої держави. Російська агресія не обмежується фізичною присутністю окупаційних військ.

Ворог здійснює атаки в інформаційному просторі, намагаючись послабити нашу здатність чинити опір. Саме в цьому і полягає "гібридність" війни, яку веде проти нас Росія, адже у протистоянні задіяні всі сфери соціально-політичного життя,

– зазначили у відомстві.

Там додали, що гарна підготовка – запорука кращої допомоги близьким і тим, хто особливо її потребує. А чітке розуміння алгоритму дій допоможе ефективніше впоратися з кризою та зменшити негативні наслідки для суспільства загалом.

Оборонні можливості України

Крім практичних порад, у брошурі також є детальний опис оборонних можливостей України.

"Теперішній стан Збройних сил України дозволяє ефективно стримувати агресора, робити внесок для забезпечення всеохопної оборони держави, запобігати кризовим воєнним ситуаціям, а також брати активну участь в міжнародних миротворчих операціях", – мовиться в інструкції.

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Про що треба подбати заздалегідь

за можливості дізнайтеся, де розташовані найближчі укриття і перевірте стан підвального приміщення;

перевірте наявність аварійного виходу та зробіть запаси питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання;

перевірте наявність в аптечці засобів надання першої медичної допомоги і продумайте, які ліки можуть знадобитися протягом тривалого часу;

підготуйте засоби для приготування їжі у разі відсутності газу і електропостачання;

зберіть найнеобхідніші речі та документи на випадок термінової евакуації або переходу до сховищ.

Як можуть сповістити про початок війни

Якщо ви почули звуки сирен, переривчасті гудки підприємств або звуки гучномовця, що тривають протягом кількох хвилин, це означає попереджувальний сигнал "Увага всім!".

Що треба робити, почувши такий сигнал

Увімкніть телебачення або радіо. Послухайте повідомлення і виконуйте інструкції. Залишайте теле- та радіоканали увімкненими – через них може надходити подальша інформація.



Як підготувати "тривожну валізу" / Фото Мінкульту

У разі початку воєнних дій не варто

наближатися до вікон, якщо почуєте постріли, спостерігати за ходом бойових дій, стояти чи перебігати під обстрілом;

сперечатися з озброєними людьми, фотографувати і робити записи у їхній присутності;

демонструвати зброю або предмети, схожі на неї;

підбирати покинуту зброю та боєприпаси;

носити армійську форму або камуфльований одяг – краще вдягайте одяг темних кольорів, що не привертає уваги, і уникайте будьяких символів, адже вони можуть викликати неадекватну реакцію.

Також у Мінкульті нагадали, що в умовах військової агресії Україна вимушена протидіяти ще й ворожій пропаганді та дезінформації. Агресивні дії з боку Росії мають на меті:

дестабілізувати наше суспільство та дискредитувати керівництво країни,

змусити нас сумніватися у своїх силах і готовності захищатися.



Як не стати жертвою пропаганди / Фото Мінкульту

Зберігаймо спокій та віру у ЗСУ!