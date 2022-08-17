Вставляет в спину путина свой кинжал, – Шейтельман о визите Эрдогана в Украину

Во Львове 18 августа ожидают визит президента Турции Реджепа Эрдогана. Это неприятно для россии, потому что она считала Анкару своим союзником.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что после визита Эрдогана в Сочи россияне рассказывали о предстоящей торговле с Турцией.

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"Эрдоган знал, как ответить на это. Опять же, как человек с Востока, он не ответил словами. Он просто симметрично решил поехать в Украину, чтобы встретиться с Зеленским, чтобы действительно вонзить в спину путина кинжал", – сказал политтехнолог.

О чем будет говорить Эрдоган

По словам Шейтельмана, в Украине Эрдоган сделает важные заявления. В частности, о необходимости сохранения территориальной целостности Украины.

Надеюсь, что, возможно, благодаря усилиям дипломатов прозвучит заявление, что Крым является частью Украины,

– сказал политтехнолог.

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Экономические интересы

Шейтельман не отрицает, что Турция может иметь с россией экономические связи. В настоящее время турецкие самолеты курсируют по территории страны-оккупантки.

"А теперь представьте себе потоки, которые мы не отслеживаем каждый день. Миллиарды долларов уходят из россии, потому что они не могут покупать это в других местах и вынуждены в несколько раз дороже брать в Турции. Поэтому Эрдоган на них зарабатывает, а с нами – тактический союзник", – считает политтехнолог.

Он отметил, что Турции выгодно иметь хорошие отношения с Украиной, потому что она планирует принять участие в послевоенном восстановлении Крыма. То есть это большие экономические интересы Эрдогана.

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Эрдоган понимает, что переговоров не будет

Турецкий президент заявлял, что цель визита – прекращение войны дипломатическим путем. Кроме этого, расширение зернового соглашения, которое включало бы факторы безопасности. По словам Шейтельмана, Эрдоган хотел быть миротворцем, но понимает, что сейчас не удастся получить договоренность.

"Он притягивает с собой генсека ООН, который, можно сказать, является посланником путина. Не в смысле, что работает на него, а что путин просили добиться переговоров. И вот они все соберутся и будут звучать многие высказывания, что переговоры необходимы. Эрдоган понимает, что это невозможно", – сказал политтехнолог.

Он добавил, что риторика о расширении зернового соглашения является прокремлевским нарративом.

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