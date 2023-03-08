Они уже напали – нужно уничтожать врага: в сети вспомнили сильные слова "Да Винчи" о войне
Источник:Ukrainian Militant
Под Бахмутом в бою погиб Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло. Он воевал добровольцем с начала вторжения захватчиков на нашу землю и был убежден, что Украина обязательно победит.
Герой подчеркивал, что нужно делать все, чтобы уничтожить врага. Однако, к сожалению, Победы не застал, отдав ради нее жизнь.
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Оккупантов необходимо остановить
Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло отмечал, что если не остановить оккупантов, то когда-нибудь будут воевать наши дети.
Надо заканчивать этот вопрос. Потому что дотянем до того, что будут воевать наши дети. Они уже напали. Все,
– отмечал Герой Украины.
Чтобы избежать этого, для Победы нужно прилагать все усилия, работать на укрепление нашей армии, делать ее самой боеспособной. В частности, делать все для того, чтобы:
- зарубежные партнеры давали еще больше оружия,
- наладить предприятия по изготовлению своих боеприпасов,
- делать общественную оборону,
- готовить людей,
- готовить бойцов,
- делать профессиональную армию.
Украина непременно победит
"Да Винчи" подчеркивал, что вражеская армия уже не справляется с затеянной ею же войной. Взамен несмотря на потери и тяжелую работу Украина стоит. Поэтому, в частности, оккупанты ранее отошли с временно оккупированных территорий и не имеют успеха в Донецкой и Луганской областях.
Эта вина закончится только Победой и однозначно с возвращением Крыма,
– подчеркнул Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло.
В сети вспомнили сильные слова Героя о войне и Победе: видеоОбратите внимание! Прощание с Героем Украины "Да Винчи" состоится в четверг, 9 марта. Почтить защитника можно будет в селе Бовшев в Доме культуры, а после в Церкви. Похороны погибшего бойца пройдут 10 марта в Киеве.
Что известно о Герое Дмитрии "Да Винчи" Коцюбайле: коротко
- Герой Украины начал защищать Родину от российских оккупантов с 2014 года, когда ему было всего 18. Для этого он бросил учебу и с Майдана ушел на фронт, где провел годы. Он оборонял Украину в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
- В 2015 году вблизи Песков Донецкой области воин получил тяжелое ранение танковым снарядом. Однако после 3 месяцев реабилитации "Да Винчи" вернулся на фронт.
- Впоследствии защитник стал командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Правого сектора", а в 2021 году Владимир Зеленский присвоил "Да Винчи" звание Героя Украины с вручением "Золотой Звезды".
- После начала полномасштабного вторжения Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло воевал на Киевщине и Запорожской области. Участвовал в деоккупации Балаклеи и защищал Бахмут.