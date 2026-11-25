25 ноября в России прозвучали противоречивые заявления относительно возможного участия Европы в переговорах по Украине. Лавров обвинил европейцев в наглости, а Песков, в свою очередь, заявил о постоянной открытости к контактам.

Их заявления приводят российские СМИ.

Что говорят в России о переговорах с Европой

Согласно сообщениям российской стороны по итогам заседания коллегий внешнеполитических ведомств России и Беларуси, министр Лавров дал резкую оценку дипломатическим усилиям Европейского Союза. Он заявил, что Еврокомиссия лишь выпускает регулярные декларации, но не выдвигает никаких конкретных предложений.

Европа с ее манерами и намерениями сядет за стол переговоров об Украине и тут же положит на него ноги,

– заявил Лавров.

Министр также отметил, что прямых контактов с представителями Еврокомиссии по поводу мирного процесса никогда не было. По его словам, Москве сначала необходимо понять, какую именно роль европейские государства стремятся играть в урегулировании, при этом он высоко оценил готовность Беларуси содействовать устранению так называемых "первопричин" кризиса.

Вопреки категоричной позиции Лаврова, Песков озвучил противоположную линию и подчеркнул, что почва для диалога по Украине сохраняется постоянно. Он публично заверил, что российская сторона остается полностью открытой и готовой к контактам с европейскими лидерами.

Песков при этом подтвердил, что определенные рабочие контакты с должностными лицами Евросоюза все же продолжаются, хотя и охарактеризовал их как малорезультативные. Он добавил, что никакой конкретной реакции от европейских партнеров на предложения посетить Москву не поступало, а точная дата следующего раунда переговорного процесса в Абу-Даби пока не согласована.

Точку в череде противоречивых высказываний поставил Ушаков, который констатировал полное отсутствие практических договоренностей. По его словам, на данный момент нет никаких согласованных планов относительно встреч с представителями Европы в Москве.

Ушаков также уточнил, что окончательное решение относительно непосредственного участия европейских делегаций в переговорном процессе по Украине до сих пор не принято.

Напомним, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о привлечении Европы к переговорам с Россией. Она подчеркнула, что безопасность Украины напрямую влияет на безопасность ЕС.