От штрафов в тюрьму: что грозит призывнику за уклонение от мобилизации

В Украине во время военного положения продолжается проведение общей мобилизации. Уклонистам от армии грозят как штрафы, так и лишение свободы.

В Украине есть случаи, когда уклонистов засудили и они получили соответствующие наказания. Об этом рассказал помощник начальника по правовой работе Одесского областного ТЦК и СП Иван Жук в эфире 7 канала.

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По словам Жука, есть ответственность за уклонение от военного учета. Так, предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 400 до 700 тысяч гривен.

Также существует административная ответственность за нарушение правил военного учета и утрату военных документов. Она наступает в виде штрафа в размере от 850 до 8 500 гривен.

Есть уголовная ответственность за уклонение от призыва. Это наказывается лишением свободы от 3 до 8 лет. Поэтому граждане-уклонисты будут привлечены к уголовной ответственности,

– рассказал Жук.

Юрист Максим Шинжирбаев отметил, что уклонист – это лицо, в отношении которого вступил в законную силу приговор суда.

"Например, статья об уклонении от мобилизации: просто так мужчину, даже если он нарушил правила военного учета, невозможно называть уклонистом. Это правонарушитель", – сказал юрист.

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