От штрафов в тюрьму: что грозит призывнику за уклонение от мобилизации
В Украине во время военного положения продолжается проведение общей мобилизации. Уклонистам от армии грозят как штрафы, так и лишение свободы.
В Украине есть случаи, когда уклонистов засудили и они получили соответствующие наказания. Об этом рассказал помощник начальника по правовой работе Одесского областного ТЦК и СП Иван Жук в эфире 7 канала.
К теме "Ищут женщин с инвалидностью": руководитель ТЦК рассказал, как уклоняются от мобилизации
Что грозит призывнику за уклонение от мобилизации
По словам Жука, есть ответственность за уклонение от военного учета. Так, предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 400 до 700 тысяч гривен.
Также существует административная ответственность за нарушение правил военного учета и утрату военных документов. Она наступает в виде штрафа в размере от 850 до 8 500 гривен.
Есть уголовная ответственность за уклонение от призыва. Это наказывается лишением свободы от 3 до 8 лет. Поэтому граждане-уклонисты будут привлечены к уголовной ответственности,
– рассказал Жук.
Юрист Максим Шинжирбаев отметил, что уклонист – это лицо, в отношении которого вступил в законную силу приговор суда.
"Например, статья об уклонении от мобилизации: просто так мужчину, даже если он нарушил правила военного учета, невозможно называть уклонистом. Это правонарушитель", – сказал юрист.
Уклонисты в Украине: последние новости
- В Бродах Львовской области суд признал виновным местного мужчину, который уклонялся от призыва в армию. По данным следствия, уклонист получил повестку, но не пришел в военкомат. Его признали виновным и назначили наказание в виде трех лет тюрьмы. Однако позже суд освободил жителя Бродов от полного заключения с двухлетним испытательным сроком.
- Ранее на границе с Венгрией задержали уклониста, который притворялся женщиной. Таким образом, военнообязанный хотел незаконно пересечь границу.
- А недавно в Одесской области пограничники задержали мужчину, пытавшегося незаконно пересечь границу. Он был одет в женскую одежду, а на голове имел парик.