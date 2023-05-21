Какая ответственность грозит военнообязанному за неявку по повестке

Почти 15 месяцев в Украине уже действует военное положение. Его продлили до августа. Также Кабмин расширил полномочия ТЦК и СП. Теперь повестку могут вручать вне зависимости от места постоянной регистрации и военного учета. За неявку грозит ответственность.

Украинское законодательство предусматривает штрафы, однако, возможно и уголовная ответственность. Об этом информирует 24 Канал.

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Что грозит за неявку по повестке

Если повестка была вручена должным образом, но военнообязанный не прибыл в ТЦК и СП, грозит административная ответственность.

Однако уклонение от призыва на службу в период военного времени карается лишением свободы от 3 до 5 лет. Так что если гражданин прошел медкомиссию, официально признан годным к военной службе, но после так и не явился в ТЦК и СП, наступает уголовная ответственность в соответствии со статьей 336 УКУ.

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Кто имеет право вручать повестки

Кабинет Министров разрешил выписывать повестки независимо от места постоянной регистраци и военного учета. Также заметим, что их могут вручать не только работники ТЦК и СП, но и другие, в частности: