Как повлияла на россиян война, санкции и мобилизация: в ISW привели шокирующие результаты опроса

На протяжении более восьми месяцев санкционная удавка вокруг России только затягивалась. Также на население страны оказывала большое влияние частичная мобилизация. Расскажем, каковы последствия всего этого.

Российские, которые хвастались, что война в Украине их никак не коснется, ощущают на себе все ее последствия. Чего только стоят санкции, наложенные против страны-агрессора, а также частичная мобилизация.

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Настроения внутри страны изменились

Мы бы очень хотели сказать, что россияне начали презирать власть Путина и стремиться свергнуть диктатора. Реальность же оказалась несколько иной. Как отмечают в Институте по изучению войны, в стране все еще хотят перемен. Но уже не столь активно. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного "Левада-Центром", на которые опираются создатели отчета.

Результаты опроса свидетельствуют, что россияне хотели бы улучшить свой уровень жизни и решить социальные проблемы. Кроме того, они были не против отставки ряда чиновников и завершения так называемой "спецоперации".

Как видите, желания у россиян достаточно бытовые и реальные. И, возможно, они не сталкивались бы с этими проблемами, если бы руководство страны не грабило их на постоянной основе. Напомним, что на массированную ракетную атаку 10 октября Россия могла потратить 400 – 700 миллионов долларов. За эти деньги можно было бы как минимум подвести канализацию в те населенные пункты, где россияне ничего, кроме дыры в земле, и не видели.

Сколько россиян стремятся к изменениям

А теперь пройдемся по результатам опроса. Итак, хотят:

решительных и полномасштабных изменений 47% (в июле 2019 года за это голосовали 59% респондентов);

незначительных изменений 36% респондентов против 31% в 2019 году;

отсутствия изменений уже 13% вместо 8% несколькими годами раньше.

Что же касается желающих радикальных изменений, то здесь тоже интересные цифры. Выяснилось, что только 11% из них стремятся к какому-либо движению власти. Среди той же выборки всего 10% хотят завершения войны и начала переговоров России и Украины. Как мы уже говорили выше, изменения в основном касаются холодильника и кошелька. С причинно-следственными связями в стране-агрессоре просто не дружат.

К слову, если мы уже заговорили о мобилизованных, то вот несколько советов, которые им давал Рамзан Кадыров. Он решил поддержать тех, кому не досталось оружия, чтобы идти воевать.

Поэтому руководителю "тикток-войск" не пришло в голову ничего лучше, чем предложить воровать оружие. Мол, езжайте на фронт, а там уже отбирайте у ВСУ винтовки и технику. Жаловаться, что страна не обеспечила, не нужно. Кадыров даже отметил, что "мобики" якобы нужны своей стране и президенту. Басни для первоклашек, честное слово.

В заключение добавим, что эти "мобики" могут спокойно пополнять статистику потерь врага. Только за минувшие сутки удалось ликвидировать 480 человек. Всего же с начала полномасштабного вторжения на тот свет отправили 68 900 оккупантов.

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