Что отменяет, а что сохраняет новый закон для мобилизованных работников

Верховная Рада приняла изменения в законы о мобилизованных работниках. Разберемся, что изменилось после того, как законопроект вступил в действие.

Верховная Рада внесла некоторые изменения в законы о трудовых отношениях. Согласно им в отношении мобилизованных работников вступят в действие новые правила.

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Что изменил и что оставил новый закон

Согласно законопроекту №7251, работодатель теперь не должен сохранять средний заработок тех работников, которые были призваны на военную службу. Вместе с тем, закон гарантирует мобилизованным работникам, что работодатель сохранит их должность и действующее рабочее место, как это было ранее.

Также ранее сообщалось, что зарплату мобилизованным работникам предприятий будут платить из бюджета.

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